16.09.2026 11:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди 2 седмици | 355

„Аурубис България“ подкрепи кулинарния фестивал

Отборът на Нора Недкова стана победител в звездното кулинарно състезание по време на националния фестивал „Вкусовете на България“, който гостува в Пирдоп и превърна града в истински празник на българските вкусове.

Сили премериха звездните отбори, водени от Нора Недкова, Десислава Трифонова и Илиян Събков. Към всеки от трите отбора се присъединиха ученици от Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ - Пирдоп, които готвиха рамо до рамо с популярните телевизионни лица. В надпреварата активно участие взе и етнографът Силвия Янева, която представи традиционните български вкусове, старите рецепти и мястото на храната в народните обичаи.

След представянето на ястията дойде и най-очакваният момент - професионалната оценка. Технологът от Професионалната гимназия г-жа Борисова имаше нелеката задача да оцени работата на отборите и техните млади помощници.

След нейната оценка победител в кулинарната надпревара стана Нора Недкова и нейният тим.

Именно срещата между традицията и модерната кухня е една от основните идеи на „Вкусовете на България“ - национална инициатива, която популяризира гастрономическия туризъм и богатото кулинарно и културно-историческо наследство на страната.

Провеждането на „Вкусовете на България“ в Пирдоп стана възможно с ключовата подкрепа на „Аурубис България“ - генерален спонсор на събитието.

Компанията е неразривно свързана с развитието на Пирдоп и цялото Средногорие и от десетилетия има значимо място както в икономиката на региона, така и в живота на местната общност.

Наред с индустриалната си дейност „Аурубис България“ последователно инвестира в инициативи в областта на образованието, културата, здравеопазването, спорта, младите таланти и съхраняването на местните традиции.

През тази година „Аурубис България“ и Община Пирдоп подписаха нова партньорска програма на стойност 563 000 евро, насочена към проекти за подобряване качеството на живот на хората в общината.

Подкрепата на компанията за „Вкусовете на България“ е още един пример за ангажираността ѝ към региона - не само към неговото икономическо развитие, но и към хората, културата, традициите и бъдещето на Средногорието.

Фестивалът се реализира и с активното съдействие на Община Пирдоп. Кметът на общината Ангел Геров беше сред официалните гости на събитието и приветства участниците. От името на Балканската медийна асоциация и екипа на „Вкусовете на България“ му беше връчен специален плакет в знак на благодарност за гостоприемството и съдействието.

Специално място в програмата имаше и Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ - Пирдоп. Директорът на училището Павлинка Ценова също се обърна към присъстващите и разказа за работата на гимназията и подготовката на младите хора, които избират професионално развитие в областта на кулинарията, ресторантьорството и туризма.

Именно участието на учениците се превърна в един от най-значимите акценти на фестивала. Те не останаха само публика, а се превърнаха в пълноправна част от звездните кулинарни отбори и имаха възможност да покажат своите знания, умения и талант пред жителите и гостите на Пирдоп.

Водещи на „Вкусовете на България“ в Пирдоп бяха Нина Хамилтън и Красимир Недялков.

Много настроение донесоха и музикалните изпълнения. На сцената се качи Пламена Петрова, позната на публиката от „Като две капки вода“, както и Ивелина Иванова от „Ергенът“.

Красимир Недялков също изпълни множество любими песни, а един от най-силните и емоционални моменти беше запазен за самия финал.

С изпълнението на „Моя страна, моя България“ той развълнува до сълзи част от жителите и гостите на Пирдоп.

Част от ястията, приготвени по време на звездната кулинарна надпревара, бяха предоставени за безплатна дегустация на посетителите до изчерпване на количествата.

Сред партньорите на събитието бяха още DEVIN, млечни продукти „Зоров 91“ и „Турлашко пиво“, а инициативата се провежда с подкрепата на Министерството на туризма и Министерството на културата.

След Пирдоп националното пътешествие на „Вкусовете на България“ продължава с още няколко спирки през септември.

На 18 септември фестивалът ще гостува в село Орешак, община Троян, където ще се включи в празничната програма по откриването на Българския фестивал на сливата.

На 19 септември „Вкусовете на България“ ще бъде на централния площад в Своге. На 20 и 21 септември фестивалът се пренася в Родопите и ще гостува в СПА хотел „Персенк“ в Девин. На 26 септември следва спирка в община Чавдар, а на 27 септември националната инициатива ще гостува в община Мирково.