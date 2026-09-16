Парламентът подкрепя нови мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа

16.09.2026 15:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 седмици | 354

Ускоряване на процедурите за издаване на разрешения за проекти, свързани с отбранителната готовност

Опростяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки

Ускоряване на инвестициите и премахване на ненужните бариери

В сряда Парламентът одобри промени за ускоряване на инвестициите в отбраната и подобряване на способността на ЕС да реагира на предизвикателствата в областта на сигурността.

Пакетът от законодателни предложения, част от т.нар. пакет за опростяване на правилата на ЕС „Omnibus V“, беше неофициално договорен между преговарящите от ЕП и Съвета на 10 юни 2026 г. Целта му е да ускори одобряването на разрешения за проекти, свързани с отбраната, и износа на отбранително оборудване между държавите от ЕС. Той също така има за цел да опрости процедурите за възлагане на обществени поръчки в областта на сигурността и отбраната и сътрудничеството в рамките на ЕС по отношение на договорите в областта на отбраната, да гарантира, че регламентите на ЕС в областта на химикалите отразяват адекватно изискванията в областта на отбраната, и да опрости прилагането на Европейския фонд за отбрана (ЕФО).

Предложенията са предназначени да подкрепят инвестиции в отбраната в размер до 800 млрд. евро през следващите четири години в рамките на инициативата „ReArm Europe Plan/Readiness 2030“, което ще даде възможност на държавите членки и отбранителната промишленост да реагират по-добре на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността.

Ускоряване на издаването на разрешения за проекти, свързани с отбранителната готовност

За ускоряване на процедурите за издаване на разрешения за проекти в областта на отбраната, като например строителството на нови заводи или разширяването на съществуващи съоръжения, новите правила ще въведат общоевропейски стандартен срок за вземане на решения за издаване на разрешения от 42 работни дни (считано от потвърждаването на подаването на пълна заявка). Националните органи ще могат да удължат срока най-много два пъти с до 60 дни при извънредни обстоятелства, например при сложни проекти или когато съществуват рискове за околната среда или за здравето и безопасността на работниците и е необходимо допълнително време за тяхното разрешаване. В тези случаи общата продължителност на процеса по издаване на разрешения не трябва да надвишава 102 работни дни.

За такива удължавания ще бъде уведомен инициаторът на проекта, като ще бъде предоставено обяснение и очаквана дата за вземане на решение. Ако националните органи не предприемат последващи действия в рамките на приложимия срок, следва да се приложи принципът на мълчаливото одобрение. В такъв случай националните органи следва да информират инициаторите на проектите в срок от осем работни дни от изтичането на срока и да посочат изискванията, на които подлежат разрешенията.

Съгласно новите правила държавите членки на ЕС ще трябва да създадат единни контактни точки за инициаторите на проекти в областта на отбраната, на които ще бъде възложено електронното проследяване на заявленията, годишното докладване пред Комисията относно дейността по издаване на разрешения и подкрепата за МСП, както и мониторингът от страна на ЕС на мълчаливите одобрения, за да се гарантира прозрачност и последователно прилагане.

Трансфери в рамките на ЕС на продукти, свързани с отбраната, и опростени обществени поръчки

Споразумението включва също така мерки за премахване на регулаторните пречки с цел улесняване и ускоряване на обществените поръчки в областта на отбраната и трансферите в рамките на ЕС на продукти, свързани с отбраната.

Правилата въвеждат ново общо разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, което следва да улесни дейността на отбранителните компании отвъд границите на ЕС. Държавите членки ще бъдат задължени да публикуват тези разрешения, като по този начин предоставят на индустрията по-предвидима рамка за трансфери в рамките на ЕС.

По отношение на обществените поръчки в областта на отбраната законодателите се споразумяха да актуализират и повишат прага за прилагане на правилата на ЕС за обществените поръчки, да удължат максималния срок на действие на рамковите споразумения от седем на десет години и да въведат по-голяма гъвкавост за държавите членки при провеждането на спорадични съвместни обществени поръчки.

Парламентът и Съветът приеха също така съвместна декларация, в която се ангажират да разгледат в бъдеще всяка инициатива, насочена към опростяване на трансфера на отбранителни продукти и към гарантиране, че европейската технологична и промишлена база в областта на отбраната (EDTIB) може да бъде укрепена чрез регулаторната рамка на ЕС за обществените поръчки в областта на отбраната.

Улесняване на инвестициите в отбраната и условията за отбранителната промишленост

Новите правила имат за цел да опростят управлението и изпълнението на Европейския фонд за отбрана (ЕФО). Те актуализират и изясняват списъка с критерии за възлагане, на които отбранителните проекти трябва да отговарят, за да получат финансиране от ЕФО, като дават приоритет — съгласно предложението на членовете на ЕП — на проекти, които демонстрират най-високите стандарти за отлични постижения, качество и ефективност.

Реформата актуализира разпоредбите, свързани с увеличеното финансиране по ЕФО, както по отношение на допустимите дейности, така и на процентите на финансиране, с цел да се осигури допълнителна финансова подкрепа за дейности, в които участват малки и средни предприятия (МСП). По искане на членовете на ЕП споразумението разширява обхвата на увеличеното финансиране по ЕФО, като включва дейности, разработени в контекста на Програмата за структура за европейско въоръжение (SEAP), създадена като част от Програмата за европейската отбранителна промишленост (EDIP). С цел засилване на сътрудничеството с украински субекти членовете на ЕП и държавите членки се споразумяха, че разходите, свързани с упражнения в Украйна — страна кандидатка за членство в ЕС — ще бъдат допустими за финансиране по ЕФР.

Накрая, съгласно новия закон страните от ЕС ще могат да прилагат определени изключения от регламентите на ЕС в областта на околната среда и химикалите в интерес на отбраната, когато това е обосновано.

Резултати от гласуването

Текстът относно ускоряването на издаването на разрешения за проекти, свързани с отбранителната готовност, бе одобрен с 540 гласа „за“, 105 „против“ и 22 „въздържал се“.

Текстът относно трансферите в рамките на ЕС на продукти, свързани с отбраната, и опростените процедури за възлагане на обществени поръчки бе одобрен с 549 гласа „за“, 92 „против“ и 27 „въздържал се“.

Текстът относно улесняването на инвестициите в отбраната и условията за отбранителната промишленост бе одобрен с 530 гласа „за“, 125 „против“ и 12 „въздържал се“.