16.09.2026 15:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 седмици | 364

В годишния дебат за състоянието на Съюза евродепутатите и председателят Фон дер Лайен обсъдиха работата на Комисията и най-непосредствените предизвикателства пред ЕС.

В началото на дебата председателят на Парламента Роберта Мецола заяви: „Нашият Съюз винаги е вървял напред, защото хората са били готови да направят решителна крачка, когато моментът го е изисквал, и да превърнат несигурността в възможност. Хората очакват Съюз, който прави повече, за да ги защитава, подкрепя и отстоява интересите им – в областта на сигурността, конкурентоспособността, достъпното жилищно настаняване, качествените работни места, климата и границите. Те искат Европа, която гордо стои на собствените си крака и гордо отстоява своите ценности. Това е моментът за кураж, амбиция и резултати“.

„Състоянието на нашия Съюз е по-добро от всякога. Състоянието на нашия Съюз е също по-нестабилно от всякога“, заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. Тя подчерта, че даването на тласък на европейската икономика е наш приоритет номер едно, като посочи пътната карта „Една Европа, един пазар“ и заяви, че до края на следващата година „можем и трябва да завършим тази историческа реформа на единния пазар“.

„Бъдещият ни просперитет и сигурност ще зависят до голяма степен от начина, по който управляваме повратните точки на нашето време: изменението на климата и ИИ“, каза тя, като подчерта, че „Европа може, трябва и ще продължи да следва курса си към постигането на своите цели в областта на климата“. Тя обяви, че Комисията ще представи нова рамка за издръжливост спрямо изменението на климата, Алианс за застраховане срещу рискове, свързани с климата, европейски план при екстремни горещини и европейска инициатива за водата.

По отношение на ИИ Урсула фон дер Лайен подчерта, че Европа трябва значително да увеличи изчислителните си мощности и да разработи нови начини за използване на публични и частни средства за инвестиране в най-обещаващите европейски стартиращи предприятия и дружества. В областта на здравеопазването, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, авангардното производство, отбраната и космическото пространство промишленият ИИ има най-голям потенциал, каза тя, като обяви, че Комисията скоро ще представи „революционни инициативи в тези сектори“.

Говорейки за разпокъсаната международна система, основана на правила, председателят на Комисията заяви, че „трябва спешно да преосмислим нашите партньорства“. В пряко обръщение към министър-председателя на Канада Марк Карни в пленарната зала тя заяви: „Бих искал да работя с Вас за отваряне на вратата за това Канада да бъде първият асоцииран член на ЕС“.

Говорейки за сигурността и хибридните заплахи, пред които е изправена Европа, Фон дер Лайен заяви, че Европа се нуждае от извънреден протокол за сигурност, за да координира европейския отговор, да възпре по-нататъшната ескалация и да смекчи въздействието. Предвид естеството и мащаба на съществуващите рискове тя обяви, че Комисията ще представи идеите си „за превръщане на Европейския съвет за сигурност в реалност“. По отношение на агресивната война на Русия срещу Украйна тя изтъкна отново непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна и заяви, че ЕС ще затегне санкциите си срещу Русия.

Като се позова на събитията в Сеута през лятото, Фон дер Лайен заяви, че „границата на Сеута е европейска граница. Защото Сеута е в Испания. Сеута е в Европа. И Европа винаги ще ви подкрепя.“ Тя също така посочи намаляването с 55 % на незаконно пристигащите през последните две години и допълнителния спад с 35 % през тази година. „Посланието от Европа е ясно: винаги ще се придържаме към нашите ценности и основни права. Никога обаче няма да направим компромис със защитата на нашите граници“.

Относно социалните медии Фон дер Лайен обяви предложението за Регламента за безопасността на децата онлайн — EU KIDS ACT, който ще бъде представен утре. „За децата на възраст под 13 години — забрана на социалните медии. За децата на възраст под 15 години — забрана да се създава личен акаунт“. От 13-годишна възраст, докато детето навърши 15 години, само миниакаунти ще бъдат създавани и контролирани от родителите, с ограничени функции и ограничение във времето до един час на ден. Между 15 и 18 години безопасният дизайн ще бъде задължение за платформите.

„Европа разполага с правомощия за действие. Ние сами определяме правилата си, а не големите технологични дружества“, каза Фон дер Лайен.

Оратори на политическите групи

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) заяви, че Европа е засегната от три големи шока: бързите технологични промени, предизвикани от ИИ, дълбоката геополитическа трансформация и нарастващата икономическа несигурност, отразени в загубата на работни места в промишлеността. Той заяви, че Европа трябва да реагира, като изслушва гражданите, а не като им изнася лекции, и като провежда прагматични политики, включително в областта на климата и автомобилната промишленост. Той подкрепи предложението на председателя Фон дер Лайен за укрепване на защитата на децата онлайн и призова за много по-задълбочено европейско сътрудничество в областта на отбраната, включително единен пазар за въоръжение, съвместни командни структури, безпилотни летателни апарати и спътници. По отношение на икономиката Вебер призова за по-големи инвестиции в ИИ и конкурентоспособност и подкрепи стабилен дългосрочен бюджет на ЕС (МФР). Търговските споразумения като CETA, каза той, не са само за достъп до пазара, но и за изграждане на съюзи в един променящ се световен ред.

Ираче Гарсия (С&Д, Испания) призова ЕС „да бъде смел“ в борбата с изменението на климата и да сложи край на зависимостта от изкопаеми горива идващи от автократични режими. Европейският проект „няма да оцелее, ако нашите граждани не могат да живеят достойно“, каза тя, като призова за приемането на Закона за жилищата на достъпни цени, както и за законодателство относно качествените работни места. Гарсия поиска гаранция за правата на жените. Тя също така настоя, че границите на ЕС трябва да бъдат защитавани „без да се отказваме от нашите ценности“. Тя призова за спиране на действието на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и за конфискация на замразени руски активи. По отношение на бюджета на ЕС тя подчерта, че „не можем да направим повече с по-малко“. Гарсия заключи, че „Европа на 21-ви век ще бъде възможна само ако проевропейските сили работят заедно, без да гледат към крайната десница“.

„Сега, през 2026 г., има две Европи“, заяви Джордан Бардела (Патриоти за Европа, Франция). "Има Европа на онези, които пишат правилата, на бюрократите, които прахосват публични средства и които измислят утрешните данъци (...), а има и Европа на тези, които трябва да плащат." Той осъди, с регламента ETS2, "непоносимите удари на средната и работническата класа" и добави, че Европа "също така защитава все по-малко и по-малко", подчертавайки ситуацията в Сеута. „Гражданите на Европа очакват само едно нещо: да защитите нашите граници", заяви той. Що се отнася до икономическата политика, Бардела осъди „големия европейски парадокс“: "Регулираме това, което вече не знаем как да произвеждаме, и внасяме това, което сами сме забранили да произвеждаме (...) нека най-накрая приветстваме европейските предпочитания в обществените поръчки", заяви той.

Патрик Яки (ЕКР, Полша) заяви, че прекомерната бюрокрация в ЕС продължава да възпрепятства растежа и иновациите. Той призова за мерки за защита на гражданите и предприятията от нарастващите цени на енергията, включително чрез преразглеждане на екологосъобразните политики, които според него увеличават разходите и възпрепятстват конкурентоспособността. По отношение на миграцията Яки поиска по-строго прилагане на съществуващите правила и повече ресурси за управление на границите и защита на границите на ЕС. Той също така разкритикува плановете за ограничаване на достъпа на младите хора до социалните медии, като заяви, че младите хора се нуждаят от по-голяма икономическа стабилност, качествени работни места и достойни условия на живот, а не от ограничения на тяхната онлайн и офлайн свобода.

Валери Хайе (Renew, Франция) призова за нова визия за Европейския съюз и за проевропейски радикализъм. Тя поиска европейски закон за устойчивост спрямо изменението на климата и за управление на риска, както и инвестиции в иновации и глобално лидерство за правна рамка за ИИ. Европа трябва да покаже сила, за да се изправи срещу Русия и да продължи да подкрепя Украйна, заяви тя. ЕС следва да увеличи сферата си на влияние и да се превърне в сигурно убежище за демократите по света, добави Хайер. В заключение тя призова за амбициозен бюджет, който ще бъде от полза за гражданите.

Тери Райнтке (Зелените/ЕСА, Германия), подчерта, че Европа вече се намира в извънредна ситуация в областта на климата, и обвини лидерите на ЕС, че не реагират адекватно на горските пожари, горещите вълни и смъртните случаи, свързани с горещините през лятото. Тя разкритикува усилията за отслабване на Зеления пакт и обяви, че нейната група ще поиска анкетна комисия относно недостатъците при прилагането на договореното законодателство на ЕС в областта на климата. Райнтке призова за ясен график за постепенно премахване на изкопаемите горива, данък върху извънредните печалби, за да накарат замърсителите да плащат, и подходящо финансиран план за адаптиране към изменението на климата в следващия бюджет на ЕС. Тя призова Европа да действа с по-голяма увереност срещу това, което описа като влиятелни опоненти, включително Доналд Тръмп, технологични олигарси и Владимир Путин.

"Пълният резервоар бензин вече надхвърля 100 евро и милиони хора трябва да избират между това да се хранят, да се подслонят и да се придвижват", заяви Манон Обри (Левица, Франция). Тя призова за замразяване на цените и за "данък върху суперпечалбите на петролните компании". Обри осъди "огромната програма за дерегулация на Комисията". "Предпочитате политиката на изгорена земя, която определя екологията като враг, а не дълбока трансформация на икономическите модели", оплака се тя. Обри разкритикува липсата на "демократичен и народен мандат" за създаване на Европейски съвет за сигурност и специални отношения с Канада. Тя също така осъди липсата на санкции срещу Израел и неспирането на споразумението за асоцииране в отговор на положението в ивицата Газа.

Рене Ост (Европа на суверенните нации, Германия) описа състоянието на Съюза като състояние на изгубени граници и изгубена конкурентоспособност. Той каза, че по време на седемседмично нападение на границите на ЕС ситуацията е била тежка, но нищо не е направено и че Европа не е крепост. Той призова за по-малко бюрократични структури и бюрокрация, като заяви, че е направено обратното. Ост приветства патриотичните партии, които набират скорост в Европа и работят за постигането на „Европа, която всички искаме“.