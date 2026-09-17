17.09.2026 13:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 седмици | 302

Вторият етап от програмата на Фондация „Нашите недоносени деца“ ще даде практически инструменти за разпознаване и превенция на бърнаут в среда на високо напрежение

Фондация „Нашите недоносени деца“ организира на 24 септември 2026 г. от 11:00 до 14:00 ч. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в гр. Сливен второто обучение по програмата „Трудните разговори: Между диагнозата и семейството. Комуникация в условия на стрес“. След първата среща през април програмата продължава с работа по конкретни ситуации от ежедневната практика, като този път основният акцент ще бъде върху бърнаута, ранните сигнали за емоционално изтощение и начините за неговата превенция. За участие могат да се регистрират лекари и медицински специалисти, работещи с новородени и техните семейства, чрез този линк.

https://premature-bg.com/forma-za-registracziya-za-obuchenie-mezhdu-diagnozata-i-semejstvoto-gr-sliven/

Работата в неонатологична среда ежедневно среща медицинските екипи с тежки диагнози и висока отговорност, наред със страха и притесненията на семействата на най-малките пациенти. Отвъд медицинските решения те трябва да водят трудни разговори, да реагират на силни емоции и да бъдат опора за родителите. Натрупването на подобно напрежение може да доведе до професионално изтощение и да се отрази както на самите специалисти, така и на общуването със семействата и работата в екипа.

„В неонатологията зад всяко медицинско решение стоят хора, които всеки ден работят под огромно напрежение. Продължителното изтощение се отразява не само на самите специалисти, но и на комуникацията със семействата и работата в екипа. Ако искаме по-добра грижа за бебетата и техните родители, трябва да има подкрепа и за хората, които я осигуряват“, споделя Моника Златанова, член на Управителния съвет на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Вторият обучителен кръг надгражда първата среща с работа по реални казуси и въпроси от практиката. Участниците ще работят върху разпознаването и превенцията на бърнаут, професионалните граници, грижата за себе си и справянето със страх, агресия и силни емоции. Част от обучението ще бъде посветена и на комуникацията с родители в състояние на стрес и травма.

Обучението отново ще бъде водено от Инна Бранева – психолог, психотерапевт и дългогодишен супервизор на медицински и социални специалисти. Подходът е практически и съобразен с реалните условия, ресурсите и ограниченията, в които работят медицинските екипи.

„Бърнаутът не е просто умора след тежка смяна. Той се развива, когато високото напрежение стане постоянно, а възможностите за възстановяване и професионалните граници останат на заден план. Данните на Световната здравна организация за Европа показват мащаба на проблема. Един от трима лекари и една четвърт от медицинските сестри съобщават за симптоми на депресия или тревожност. Затова ранното разпознаване на сигналите и умението да се търси подкрепа са част от професионалната устойчивост, а не признак на слабост“, коментира Инна Бранева.

Програмата се реализира в три последователни етапа. Първият обучителен кръг в Сливен се проведе през април и беше посветен на комуникацията при съобщаване на трудна информация и подкрепата на родители в условия на стрес и травма. Вторият през септември надгражда с конкретни казуси и поставя специален акцент върху бърнаута. През ноември предстои заключителна онлайн среща за обмен на опит, обратна връзка и обсъждане на последващите нужди от подкрепа.

Обучението е част от работата на Фондация „Нашите недоносени деца“ за подобряване на неонатологичната грижа чрез подкрепа както за недоносените деца и техните семейства, така и за медицинските специалисти. От организацията се надяват програмата да достигне до още болници и медицински екипи. Всеки, който желае да подкрепи дейността на Фондация „Нашите недоносени деца“, може да го направи чрез дарение на сайта на организацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.

https://premature-bg.com/kak-da-pomogna/napravi-darenie/

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители, от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а неговото семейство да има навременна, професионална и човешка подкрепа. Фондацията работи рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна. В сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие тя развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.