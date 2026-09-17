Марк Карни призовава за „алианс за бъдещето“ между ЕС и Канада

17.09.2026 15:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 седмици | 305

„Нашата реакция на настоящите геополитически сътресения трябва да придобие ново измерение“, заяви премиерът на Канада Марк Карни в изказването си пред Европейския парламент в четвъртък.

Приветствайки канадския министър-председател, председателят на парламента Роберта Мецола заяви: „Европа и Канада споделят едно просто разбиране: Винаги сме по-силни, когато работим заедно. Канадците застанаха до Европа в най-мрачните ни моменти и ние никога няма да забравим тяхната саможертва. Днес гледаме заедно към бъдещето с огромен потенциал за задълбочаване на сътрудничеството ни — от отбрана и търговия до енергетика, образование и научни изследвания.“

В знак на почит към дългогодишните исторически връзки между Европа и Канада г-н Карни подчерта „нашата ангажираност с принципите на правовата държава и нашата непоколебима защита на човешкото достойнство, индивидуалната свобода и демокрацията, които имат същите дълбоки корени и същата непоколебима всеотдайност“.

„Вярваме, че силната икономика не е самоцел, а средство за справедливо общество.... Вярваме, че просперитетът ни нараства, когато е споделен“, заяви той.

„Когато силните ни страни се различават, те се допълват“, заяви Карни, като подчерта, че „взаимното предимство е в основата на необходимостта от по-задълбочено партньорство между Канада и Европа“.

Във връзка с речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС, произнесена вчера, 16 септември, в Европейския парламент, в която тя обяви, че отваря вратата за това Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, канадският министър-председател заяви: „Приветстваме тази амбиция... Канада и Европа следва да гарантират нашата стратегическа автономност чрез задълбочено сътрудничество в пълния набор от стратегически способности, включително минерали от критично значение, капацитет на отбранителната промишленост, изкуствен интелект и изчислителни технологии, енергийна сигурност, космическо пространство и плащания.“

Той говори и за ползите от потенциалното канадско членство в „Еразъм+“ и следващото поколение „Хоризонт“, както и за създаването на интегриран пазар за финансови услуги.

„Задълбочаването и разширяването на нашите отношения ще укрепи суверенитета ни, ще подобри финансовата достъпност, възможностите и сигурността за канадските и европейските граждани, като същевременно ще запази способността ни да живеем живота си по свой избор“, добави той.

Премиерът подчерта: „не предлагам трети блок, за да се превърна в съперник на великите сили — само с по-добри обноски. Ние не се стремим към власт, за да доминираме над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой да не може да контролира нашите отворени пазари, да нарушава нашия суверенитет, да застрашава нашата териториална цялост или да подкопава нашите свободи, нашите демокрации и принципите на правовата държава.“

„Алианс, който е достатъчно силен, за да не може никой да ни налага волята си. Достатъчно отворен, за да може и други да се присъединят към него. Достатъчно принципен, за да може нашата мощ да подкрепя международното право, а не да го замества.““, заключи Марк Карни.

Записът на обръщението на министър-председателя Карни.

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20260917&detailBy=date