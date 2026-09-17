Сеута: ЕП настоява за по-голяма защита на външните граници на ЕС

17.09.2026 15:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 седмици | 339

Евродепутатите осъждат инструментализирането на незаконните мигранти като инструмент за хибридна война

Суверенитетът и териториалната цялост на Сеута и Мелиля трябва да бъдат запазени

Мащабната легализация в Испания – фактор, привличащ мигранти, и погрешен сигнал

Испания следва да прилага изцяло Пакта за миграцията и убежището и да си сътрудничи с Мароко в областта на обратното приемане

Членовете на ЕП осъждат масовите незаконни преминавания в Сеута и призовават за по-голяма подкрепа от страна на ЕС, сътрудничество с Мароко и връщане на лицата без право на престой.

Членовете на Европейския парламент изразяват дълбокото си съжаление и скръб за 141-те души, които загинаха в морето по време на събитията от 30 и 31 юли 2026 г. Te изразяват съжаление за предотвратимата загуба на човешки живот, но и осъждат инструментализирането на незаконната миграция като инструмент за хибридна война срещу териториалната цялост на държава от ЕС. Укрепването на защитата на външните граници на ЕС в Сеута е от първостепенно значение, заявяват членовете на ЕП.

В пленарна резолюция, приета с 339 гласа срещу 225, с 16 гласа „въздържал се“, Парламентът изразява пълната си подкрепа и солидарност с народа на Сеута и Мелиля. Това са два испански и европейски града, „чийто суверенитет и териториална цялост не могат да бъдат поставяни под въпрос“. Членовете на ЕП приветстват забележителната отговорност и устойчивост, демонстрирани от гражданите и местните органи на Сеута по време на тази безпрецедентна криза.

Членовете на ЕП приветстват работата на Националната полиция (Policia Nacional), гражданската гвардия (Guardia Civil), испанските въоръжени сили, испанския Червен кръст, „Каритас“, неправителствените организации и други организации на гражданското общество, участващи в отговора на кризата, и осъждат актовете на насилие, регистрирани в Сеута от края на юли. Те призовават за укрепване на полицията и силите за сигурност в града, като отбелязват, че оттогава общественият ред и сигурността продължават да бъдат изложени на риск. Испанското правителство следва да използва пълноценно и ефективно предоставеното спешно финансиране от ЕС, както и оперативната подкрепа от агенциите на ЕС. Тя следва също така да сътрудничи изцяло и да подкрепя текущото съдебно разследване на национално равнище на събитията от юли.

Според Парламента евродепутатите изразяват сериозна загриженост относно широкомащабната политика на узаконяване, провеждана от испанското правителство, която действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Членовете на ЕП призовават също така Комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните миграционни потоци и функционирането на Шенгенското пространство.

Защитата на външните граници на ЕС е споделена отговорност между държавите членки и всяко бездействие подкопава решително целостта на Шенгенското пространство като цяло, предупреждава Парламентът. Всички държави членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти.

Комисията и всички държави членки следва да увеличат усилията си и финансирането, включително за инфраструктура за защита на външните граници, да подобрят способностите на Frontex и да гарантират, че всички инструменти могат бързо да бъдат разгърнати в кризисни ситуации, се казва в текста.

Членовете на ЕП отбелязват също така, че Пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни 2026 г., като подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в ЕС, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, в пълно спазване на правото на ЕС и международното право. Испания и Мароко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли, добавят те.

Отношенията на ЕС със съседните държави извън ЕС трябва да се основават на реципрочност, подчертава Парламентът, като добавя, че преференциалният достъп до пазара и финансирането трябва да бъдат обвързани с условието за ефективно сътрудничество, включително в областта на управлението на границите, незаконното превеждане на мигранти и обратното приемане.

Резолюцията призовава мароканските органи да изпълнят своите отговорности и ангажименти в областта на управлението на границите, връщането и сътрудничеството в областта на миграцията.

Евродепутатите настояват за безусловно зачитане на териториалната цялост на страните от ЕС като основен принцип на международното право. Всяко изявление, поставящо под въпрос испанския суверенитет, е неприемливо и несъвместимо със задълженията на държава партньор, заявяват те.