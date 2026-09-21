Изложба на Детелина Дачева представя богатството на българските носии в Котел

21.09.2026 09:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 седмица | 321

Изложбата „Възкресените багри: Живото наследство на България“ на майстор-везбаря Детелина Дачева беше открита в музейна експозиция „Котленски възрожденци“ в Котел.

Експозицията включва 17 традиционни носии от различни краища на страната и представя разнообразието на българското народно облекло, шевици и декоративни техники. Сред показаните образци са чипровска невестинска, добруджанска преселническа, копривщенска моминска, сливенска невестинска, плевенска влашка, македонска, варненска, кюстендилска, видинска, софийска и други носии.

Част от облеклата са изцяло изработени от Детелина Дачева, а при други авторката е възстановила липсващи елементи, като е съхранила автентичните детайли. Работата ѝ е основана на проучвания на музейни материали, етнографски описания, стари фотографии и исторически източници.

Сред акцентите в изложбата е ловешкият сокай, включително характерното сокайно забраждане с дъска, изработено изцяло от авторката.

По време на откриването Детелина Дачева беше удостоена от Международната академия на обединените българи със званието „Академик“ за творчески постижения в областта на българската художествена култура и приноса ѝ към популяризирането на традиционното везмо.

Специален музикален поздрав към гостите отправи народната певица Галина Дурмушлийска.

Освен носиите, в експозицията са включени и предмети от традиционния бит, сред които хурки, черги и други вещи, свързани с ежедневието и обичаите на българите в миналото.

Изложбата е част от Дните на европейското културно наследство 2026, които тази година преминават под мотото „Застрашено наследство: съживяване, съпротива, преосмисляне“. Организатор е Исторически музей – Котел.

„Възкресените багри: Живото наследство на България“ може да бъде разгледана до края на септември във фоайето на музейна експозиция „Котленски възрожденци“.