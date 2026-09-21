Тоня Борисова представи в Котел спектакъла „Пътеки към Душата на България“

21.09.2026 10:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 седмица | 318

Пълна зала посрещна в Котел акад. Тоня Борисова и нейния поетично-музикален спектакъл „Пътеки към Душата на България“. Събитието беше част от програмата на Исторически музей – Котел по повод Дните на европейското културно наследство 2026.

Вечерта съчета слово, музика и лични истории, посветени на родовата памет, българската история и духовните корени.

Акад. Тоня Борисова е поет, писател, актриса, педагог и редактор. Тя е родственица на Захарий Стоянов и народната певица Вълкана Стоянова, автор е на 20 книги и на повече от 820 поетично-музикални спектакъла.

Сред акцентите в програмата беше личният разказ на Борисова за нейния баща – 104-годишния акад. Кръстьо Рибаров, както и за дъщеря ѝ Сълзица. Акад. Рибаров е автор на книги, сред които „Нашенски зевзеци“ и тетралогията „Спомени за един изгубен свят“, създадена в съавторство с дъщеря му.

Публиката чу и историята на Сълзица Борисова, която още като дете създава сюжета и рисунките към „Приказка за Добротата“, а Тоня Борисова написва стиховете. Книгата има осем издания и през 1999 г. е одобрена от Министерството на образованието като учебно помагало. Сълзица Борисова почина през декември 2024 г. на 38-годишна възраст.

Специално участие в спектакъла взе и народната певица Галина Дурмушлийска, чието изпълнение допълни вечерта с музикален акцент.

Гостуването на Тоня Борисова в Котел премина като среща с личната и родовата памет, представена чрез поезия, музика и разказ за приемствеността между поколенията.