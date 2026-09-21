Село Сокол отбеляза своя празник и 95 години НЧ „Искра-1931“

21.09.2026 10:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 седмица | 282

С музика, песни и танци село Сокол отбеляза на 19 септември своя традиционен празник, който тази година беше посветен и на 95-годишнината от създаването на Народно читалище „Искра-1931“.

Празничната вечер събра жители и гости на селото, представители на Община Нова Загора, общински съветници, кметове на населени места и приятели на местната общност.

Началото поставиха децата от група „Соколчета“, които представиха стихове и песен, посветени на родното село и юбилея на читалището.

Кметът на Сокол Драго Петров приветства присъстващите, а кметът на община Нова Загора Галя Захариева отправи поздравления и пожелания по повод празника и годишнината.

Фолклорната програма включваше изпълнения на децата от „Соколчета“, Женския битов хор от село Омарчево, Танцов състав „Балига“ и Стефан Стоянов.

Специално внимание беше отделено на историята на НЧ „Искра-1931“, което през десетилетията се е утвърдило като средище на културата, самодейността и местните традиции в Сокол. В дейността му през годините са участвали поколения самодейци, творци, деца и млади хора.

95-годишният юбилей се превърна в повод както за признателност към хората, съхранили читалището през годините, така и за поглед към бъдещето и към младите поколения, които продължават местните традиции.

От Община Нова Загора поздравиха жителите на Сокол и екипа на НЧ „Искра-1931“, като им пожелаха здраве, единство и още много поводи за общи празници.