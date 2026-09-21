21.09.2026 10:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 седмица | 324

Симфоничен оркестър – Сливен ще постави началото на своя 94-ти творчески сезон 2026/2027 с празничния концерт „Блясъкът на горския рог“. Събитието ще се състои на 23 септември от 18:30 часа в зала „Сливен“.

Солист на вечерта ще бъде младият валдхорнист Виктор Теодосиев, а зад диригентския пулт ще застане Симон Павлов. Оркестърът вече е в активен репетиционен процес за откриващия концерт.

Виктор Теодосиев е роден през 2005 г. в семейство на музиканти и е трето поколение валдхорнист. Неговият дядо е дългогодишен музикант в оркестъра на Българското национално радио, а баща му е соло валдхорнист на Симфоничния оркестър на БНР и преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Теодосиев започва да свири на валдхорна на 12-годишна възраст, а през 2019 г. е приет с най-висок резултат в НМУ „Любомир Пипков“ – София в класа на проф. Владислав Григоров. Участва и в майсторски класове на известни музиканти като Аркадий Шилклопер и дългогодишния първи валдхорнист на Берлинската филхармония Радек Баборак.

Въпреки младата си възраст той вече е носител на редица отличия от международни конкурси. Сред тях са първи награди от състезания в Токио, Лондон, САЩ и Москва, Grand Prix от „Охридски бисери“ и Eurochestries International Music Competition, както и Yamaha Music Global Prize 2025.

През 2023 г. Виктор Теодосиев е избран за първи валдхорнист на Младежкия Концертгебау оркестър сред стотици кандидати от различни страни. Година по-късно печели позицията на соло валдхорнист в Симфоничния оркестър на Българското национално радио.

През 2024 г. е избран и за соло валдхорнист на Gustav Mahler Jugendorchester, с който концертира под диригентството на Кирил Петренко. През 2025 г. продължава участието си в оркестъра и изнася концерти в Европа под диригентството на Манфред Хонек, а през 2026 г. е избран за трета поредна година на същата позиция.

Младият музикант е бил солист на редица български оркестри, както и на „Пражки камерни солисти“, Eurochestries International Orchestra и други състави. Концертирал е на фестивали като Salzburg Festspiele, George Enescu Festival, Baltic Sea Festival, Dvořákova Praha, Rheingau Musik Festival, „Софийски музикални седмици“, „Варненско лято“ и „Мартенски музикални дни“.

Сред ангажиментите му през 2026 г. са участия в Mozartwoche в Залцбург, концерти в Прага с Радек Баборак и неговия ансамбъл, както и съвместно солистично участие с чешкия валдхорнист на фестивала „Мартенски музикални дни“ в Русе.

Билети за „Блясъкът на горския рог“, както и абонаментни карти за целия сезон на Симфоничен оркестър – Сливен, могат да бъдат закупени онлайн чрез ePayGo, от касата на зала „Сливен“ и от всички каси на EasyPay.

Касата на зала „Сливен“ работи в делнични дни от 10:00 до 13:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа.