21.09.2026 12:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 седмица | 337

Седмицата в ЕП: 21 – 27 септември 2026 г.

Външни парламентарни дейности, делегации на ЕП в ЕС и трети страни

Исландия / Външни работи. Делегация на комисията на ЕП по външни работи (AFET) ще посети Исландия, където ще проведе срещи по теми относно външната политика, сигурността и бъдещето на отношенията между ЕС и Исландия след референдума на 29 август 2026 г. (от понеделник до сряда).

Южна Корея / Изкуствен интелект. Делегация на комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) ще посети Южна Корея, за да проучи как страната регулира новите цифрови технологии, изкуствения интелект и дълбинните фалшификати и прилага правилата за онлайн търговия. Посещението се организира в контекста на сключването на цифрово партньорство между ЕС и Южна Корея (от понеделник до четвъртък).

САЩ / Данъци. Членовете на ЕП от подкомисията по данъчни въпроси (FISC) ще посетят Вашингтон и Делауеър (САЩ), където ще обсъдят отношенията между ЕС и САЩ в областта на данъчното облагане, начините за борба с отклонението от данъчно облагане и напредъка на световно равнище по различни данъчни въпроси. Те ще се срещнат с представители на Министерството на финансите на САЩ, Конгреса, Съвета на икономическите съветници и Службата за вътрешни приходи, както и със заинтересовани страни от частния сектор, експерти и гражданското общество (от понеделник до сряда).

Гренландия / Транспорт и равенство между половете. Членове на ЕП от комисиите по транспорт и туризъм (TRAN) и по правата на жените и равенството между половете (FEMM) ще посетят Гренландия. Членовете на ЕП, отговарящи за транспорта, ще обсъдят с местните власти сътрудничеството между ЕС и Гренландия по проекти за транспортна инфраструктура, морска, въздушна свързаност и устойчив туризъм в Арктика. Членовете на ЕП, отговарящи за равенството между половете, ще посетят Илулисат и Нуук, за да се информират за положението на жените и момичетата от коренното население и да обсъдят насилието, основано на пола, достъпа до здравеопазване и образование, както и въздействието на изменението на климата върху общностите от коренното население (от понеделник до четвъртък).

Финландия / Култура и гражданска защита. Делегация на комисията на ЕП по култура и образование (CULT) ще посети Оулу, Финландия, Европейска столица на културата за 2026 г., където ще обсъди устойчивото развитие, културното многообразие и издръжливостта. В същото време членовете на ЕП от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) ще проучат финландския модел на готовност и гражданска защита по време на срещи с представители на национални органи и заинтересовани страни в Хелзинки (от понеделник до сряда).

Гърция / Железопътна безопасност. Делегация на комисията на ЕП по петиции (PETI) ще посети Гърция, където ще направи преглед на поуките, извлечени от катастрофата на пътнически и товарен влак през 2023 г. близо до град Темпи, при която загинаха 57 души. Членовете на ЕП ще се срещнат с представители на национални и регионални органи, с които ще обсъдят стъпките, предприети за подобряване на безопасността на железопътния транспорт в страната (от понеделник до сряда).

Програма на председателя на ЕП. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще бъде в Ню Йорк за Общото събрание на ООН от неделя, където ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. В понеделник тя ще участва в срещата "Приятели на Западните Балкани", чийто домакин е вицепремиерът на Италия Антонио Таяни, а по-късно ще направи официално обръщение по време на откриването на срещата на върха на списание "Външна политика". Във вторник Роберта Мецола ще произнесе реч по време на годишната среща на Глобалната инициатива на Клинтън. В сряда тя ще произнесе ключова реч по време на срещата на върха Глобален гражданин (Global Citizen NOW) и ще вземе участие в събитието Зелен Ню Йорк на Блумбърг (Bloomberg Green New York).