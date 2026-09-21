Българската шевица събра творци и почитатели на традициите в Загорци

21.09.2026 16:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 седмица | 346

Село Загорци беше домакин на празника „Пътят на шевицата – от миналото до наши дни“, който се проведе на 19 септември и събра любители на българските традиции, фолклора и приложното изкуство.

Събитието беше организирано от НЧ „Стойчо Д. Сербезов – 1928“ – с. Загорци. Сред гостите беше и кметът на община Нова Загора Галя Захариева, която присъства на инициативата, посветена на съхраняването и популяризирането на българската шевица.

В рамките на изложбата бяха представени творби, вдъхновени от традиционните орнаменти и тяхното място в съвременното творчество. Участниците показаха различни интерпретации на българската шевица и връзката ѝ с културната памет и наследството на поколенията.

Произведенията бяха оценени от жури с председател проф. Иван Колев и членове Стела Стоянова и Станиела Стоянова. Отличените участници получиха грамоти и награди за своето творчество и принос към съхраняването на традицията.

Празникът беше допълнен от музикална програма с участието на Певческата група при НЧ „Стойчо Д. Сербезов – 1928“ – Загорци, Димитра Александрова от НЧ „Пробуда – 1928“ – Новоселец, Певческа група „Събранка“ при НЧ „Светлина – 1932“ – Събрано и Певческата група при НЧ „Искра – 1875“ – Стоил войвода.

Специален гост на програмата беше формация „Антик“ – Пловдив, която допълни фолклорната атмосфера със свое изпълнение.

„Пътят на шевицата – от миналото до наши дни“ показа как традиционните мотиви продължават да намират място в съвременното изкуство и да свързват различни поколения творци и почитатели на българското културно наследство.