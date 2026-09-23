Каменово отбеляза своя празник с музика, танци и много настроение

23.09.2026 10:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 седмица | 253

Жители, гости и приятели на село Каменово се събраха на 21 септември, за да отбележат празника на населеното място с богата програма и изпълнения на българска музика и танци.

Сред официалните гости бяха кметът на община Нова Загора Галя Захариева и представители на нейния екип, народният представител проф. Костадин Ангелов, проф. д-р Йордан Иванов от МГУ „Св. Иван Рилски“ – София, проф. д-р Владимир Владимиров от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, директорът на РЗИ – Сливен Донка Вълева, общински съветници и кметове на населени места.

Празничната програма беше открита от кмета на Каменово Георги Мавров, който приветства присъстващите и отправи пожелания към жителите на селото.

Поздрав към каменовци отправи и кметът на община Нова Загора Галя Захариева. Тя изрази признателност към хората, които с труда и инициативността си допринасят за развитието на селото и съхраняването на местната общност.

Към пожеланията за здраве и благополучие се присъединиха проф. д-р Йордан Иванов и директорът на РЗИ – Сливен Донка Вълева.

След официалната част празникът продължи с музика и танци. Формация „Казанлъшко настроение“ се погрижи за доброто настроение на публиката, а Танцов състав „Балига“ представи български народни танци.

Празничният ден събра различни поколения на площада в Каменово и се превърна в повод за срещи, споделени емоции и съхраняване на местните традиции.