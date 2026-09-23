23.09.2026 10:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди около 1 седмица | 260

Трикратният световен шампион на League of Fire ще защитава титлата си срещу българския шампион Николай Филипов на Sofia Chilli Fest 2026.

Световният шампион по ядене на люти чушки Стивън Кърган, познат като „Fiery Redd“, постави нов световен рекорд на Гинес за най-бързо изяждане на 50 чушки Ghost Pepper (Bhut Jolokia). Американецът успя да изяде всички 50 чушки за под пет минути по време на Wabash Valley Pepper Fest and Hot Sauce Expo в Индиана.

Предишният рекорд беше 14 минути и 37 секунди и беше поставен от канадеца Майк Джак през август 2025 г. Кърган не просто подобри постижението, а го свали с близо десет минути.

„Знаех, че ще подобря 14 минути и 37 секунди. Но да го направя за под пет минути е страхотно“, коментира Кърган след опита. По думите му, първоначалната му цел е била да намали предишния рекорд наполовина, но в крайна сметка е успял да постигне резултат, който е почти три пъти по-бърз.

Това е първият официален световен рекорд на Гинес за Кърган, който вече има три световни титли на League of Fire и повече от две години участва в състезания по целия свят.

От нов световен рекорд към световната титла

След рекордното си представяне в САЩ Кърган се отправя към България. На 3 октомври той ще бъде специален гост на Sofia Chilli Fest 2026, където ще защитава световната си титла на League of Fire.

Съперник на американеца ще бъде българският шампион Николай Филипов. Двамата ще се изправят един срещу друг в световен двубой на League of Fire пред публиката на фестивала в село Лозен.

Николай „Papaworm“ Филипов е двукратен шампион за Софийския колан на League of Fire, носител на титлата през 2024 и 2025 г. През 2026 г. той представя България в международните битки на League of Fire, включително в надпреварата за Intercontinental Title Belt в Риети, Италия. Филипов има и световен рекорд за най-бързо изяждане на 25 чушки Каролина Рийпър, поставен през 2025 г.

Световният финал в България ще бъде кулминацията на международния сезон на League of Fire за 2026 г.

Преди големия финал — опит за още един рекорд

Световната битка няма да бъде единственият исторически момент в програмата на Sofia Chilli Fest. Преди финала на League of Fire на 3 октомври ще се проведе „Голямото люто отхапване“ — опит за поставяне на рекорд за най-много хора, които едновременно отхапват люта чушка.

Участниците ще получат прясна люта чушка и след сигнал от сцената ще трябва да отхапят от нея едновременно. За да бъде официално регистриран рекордът, опитът ще бъде организиран и документиран според изискванията на League of Fire.

Sofia Chilli Fest събира лютото от България и света

Sofia Chilli Fest 2026 ще се проведе на 3 и 4 октомври във фермата на Chilli Hills в село Лозен, на около 20 минути от центъра на София.

Третото издание на фестивала ще събере производители на люти продукти, фермери, международни състезатели и почитатели на лютото. В програмата са включени финалът на League of Fire, „Голямото люто отхапване“, Chilli Market, street food, музика, демонстрации, работилници, активности за деца, обиколки на фермата и Музея на лютото.

Тази година към вече традиционната фестивална програма се добавят и две събития, които обещават да превърнат 3 октомври в един от най-лютивите дни в календара: опит за световен рекорд с хиляди участници и битка за световната титла между Стивън „Fiery Redd“ Кърган и Николай Филипов.