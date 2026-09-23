23.09.2026 12:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 седмица | 333

Българската участничка Никол постигна впечатляващ успех на финала на международното състезание по китайски език за гимназисти „Китайски езиков мост“, проведено в Китай.

Тя се класира на първо място сред участниците от Европа и на седмо място в световното класиране. Отличието е резултат от продължителна подготовка и работа с нейните преподаватели.

Успех за България постигна и Мария, която получи награда за отлично представяне в категорията за начален и прогимназиален етап на образование. Тя се подготвя с преподаватели от Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет.

Двете български участнички представиха страната на международната сцена в Китай и показаха високо ниво на владеене на китайски език.

Постиженията им са признание както за личните им усилия, така и за работата на техните учители и подкрепата на семействата им.