Есенният театрален салон започва с поклон пред паметта на неповторимата Катя Паскалева

23.09.2026 14:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 седмица | 301

• На 24 септември, от 19 часа, пред сливенската публика ще бъде представена биографичната книга „Катя Паскалева. Тишина от думи“ на журналиста Георги Тошев, с прожекция на документален филм за голямата актриса

Дълго очакваният от публиката Есенен театрален салон в годината 2026-та започва утре, 24 септември! Началото на театралните събития е в Камерната зала на Сливенския драматичен театър, от 19 часа. Пред сливенската публика ще бъде представена биографичната книга „Катя Паскалева. Тишина от думи“ на журналиста Георги Тошев. Събитието ще бъде илюстрирано от прожекция на документален филм за „непокорната душа на българското кино“ – Катя Паскалева. Книгата и лентата са поклон пред паметта на Катя Паскалева, която остава в историята като една от най-ярките и запомнящи се филмови актриси.

В новата книга на Георги Тошев по повод 80-годишнината от рождението й, авторът е включил бележки, записки и фотографии от личния архив на актрисата, които се публикуват за първи път. В анонса за биографичната книга, авторът казва: „Тази книга не е биография. Тя е следа от глас, който още шепне…. Разказ за срещите, които никога не са били случайни. За ролите, които са по-истински от самия живот.“

Ето част от този разказ:

Монолог на една сгъната артистка

„Не знам как да започна. Естествено трябва да започна с НО: Какво обичам? –

Обичам нещата, които обичах. (Дявол да го вземе – остарях!)

Но! Не е ли по-хубаво да си прочета глупостите приживе? Ха-ха!

Защо получих ужас от голямата сцена? – От фалш! От невъзможността да бъде смислено моето присъствие там…“

вторник 21, януари 1992 г.

С безкомпромисното си творческо поведение, Катя Паскалева стана символ на една епоха, в която киното и театърът бяха поле за духовно търсене. Силни думи на възхищение и поклон към чудовищния талант на забележителната актриса изказва журналистът Георги Тошев, автор на проекта „Катя Паскалева. Жените в мен“: „Някои хора влизат в живота ти като роля, която си очаквал цял живот. Катя Паскалева беше такава – присъствие от друго измерение, жена с много гласове, актриса, която отказваше да играе живота си по предварителен сценарий.“

И точно затова Катя – една от загадките на българското кино, е високо оценена не само заради звездната си роля на Мария в шедьовъра на Методи Андонов „Козият рог“ по „Дивите разкази“ на Николай Хайтов. Но той е този, който изстрелва Катя Паскалева на върха и носи за нея и за страната ни, наред с другите отличия и Наградата за женска роля в Панама през 1972, и Наградата „Фемина“ за най-добра актриса в Брюксел през 1973 г.

Повече за Катя Паскалева – на утрешното прелюбопитно събитие в Камерната зала на театъра.

Ще припомним, че Есенният театрален салон’2026, който се провежда в Сливен от 24 септември до 12 октомври с подкрепата на община Сливен, предлага на публиката една изискана и съдържателна програма. В нея блестят имената на носители на най-големите български театрални награди „Аскеер“ и „Икар“. Има подчертана жанровата пъстрота – от драма, комедия, поетичен спектакъл, мюзикъл до вълшебно представление за младата публика. Със запазено място в програмата са традиционните акценти в сливенското театрално събитие: сливенската премиера, тази година по шедьовъра на Лорка „Домът на Бернарда Алба“, и изложба на Международното триенале на сценичния плакат – този път на сбирката „Антология на сценичния плакат“, която за пръв път излиза извън София и представя най-големите имена в историята на българския театрален плакат.