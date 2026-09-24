Процесорите AMD EPYC пасват на всяко ниво от стека за агентен AI

24.09.2026 09:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 седмица | 282

Агентните системи обединяват множество роли на процесора в един работен процес. Най-новото поколение процесори AMD EPYC позволява на клиентите да оптимизират работата за всяка конкретна задача, като същевременно осигурява гъвкавост за бъдещето.

Серията сървърни процесори AMD EPYC 9006 е част от портфолио от решения за агентен AI, облачни, корпоративни, високопроизводителни и универсални изчисления. (Снимка: AMD)

Преди две години планирането на инфраструктура с изкуствен интелект до голяма степен означаваше оразмеряване за обучение. След това инференциите поеха водещата роля при оформянето на изискванията. Сега агентите превръщат една заявка в променяща се верига от извличане, извиквания на инструменти, изпълнение на код и резултати, което може да създаде променящ се работен процес, който променя колко изчисления изисква задачата с изкуствен интелект и къде са необходими тези изчисления при всяко изпълнение.

Инфраструктурата, изградена с оглед на конкретен момент във времето, крие риск да се окаже неподходяща за бъдещите нужди. Гъвкавостта вече не е просто допълнителна характеристика, а задължително изискване на всяко ниво от технологичния стек – включително при процесорите, поддържащи работните процеси с автономни агенти (agentic pipelines).

Бизнесът вече осъзнава това. Базите данни, виртуализацията, анализите, уеб услугите, изчисленията за технически цели и изкуственият интелект отдавна изискват различни системни конфигурации. Системите с автономни агенти (Agentic AI) обединяват повече от тези профили в рамките на един работен процес.

В отговор на това, нов информационен документ на AMD прави оценка на сървърните процесори AMD EPYC™ 9006 „Venice“ от 6-то поколение, като разглежда широк спектър от работни натоварвания – включително такива с общо предназначение, корпоративни приложения, облачно-ориентирани (cloud-native) системи, изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления – вместо да се ограничава само до няколко подбрани сценария.

При тестовете SPECrate® 2026 Integer, сървърният процесор AMD EPYC™ 9996 осигурява 1,2 пъти по-висока производителност на ядро в сравнение с платформа, базирана на Nvidia Vera, и 2,24 пъти по-висока производителност на ниво платформа. В тестовете за корпоративни и облачно-ориентирани приложения – обхващащи сървърна Java, OpenSSL, MongoDB, Redis, NGINX и обработка на трансакции – резултатите на AMD показват повишение на производителността между 2,4 и 3,7 пъти.

В сравнение с процесора Intel® Xeon® 6980P, сървърният процесор AMD EPYC 9996 осигурява от 1,8 до 3,13 пъти по-висока производителност при задачи, свързани с молекулярна динамика, моделиране на материали и прогнозиране на времето. При моделирана конфигурация на шкаф (rack) с мощност 100 киловата, той постига пропускателна способност, която се оценява на 3,4 пъти по-висока от тази на платформа, базирана на архитектурата Vera.

Високата производителност на ядро при натоварване може да ускори процесите, чувствителни към латентността, докато голямата плътност на ядрата поддържа паралелна обработка и подобрява пропускателната способност на ниво шкаф. Наличието на портфолио от процесори позволява на клиентите да оптимизират системите си и в двете направления, без да се налага да правят един и същ компромис за целия си парк от сървъри.

„Venice“ е част от портфолио, проектирано около този принцип: четири семейства, работещи на обща софтуерна основа, обхващащи 8-ядрени периферни инсталации, 256-ядрени флагмански процесори и хост възли с изкуствен интелект в стелажи. Всяка роля в агентен конвейер може да използва процесорния профил, който ѝ подхожда, без да създава отделна операционна среда.

„Venice“ от няколко дни е в производство. Основните OEM платформи са на път да бъдат пуснати в продажба, а водещите доставчици на облачни услуги ще започнат да ги внедряват по-късно тази година.

Агентният изкуствен интелект ще продължи да добавя разнообразие. Отговорът на по-разнообразните работни задачи никога не е означавал по-малък избор.

Допълнителни източници:

• Вижте информационния документ "AMD EPYC Server CPU Architecture and Performance Overview,” за архитектурни детайли, бенчмарк методология и пълен набор от натоварвания.

• Вижте "Building Infrastructure for an AI World in Motion" от Форест Нород, изпълнителен вицепрезидент и генерален мениджър на бизнес звеното за решения за центрове за данни в AMD.