Изборът да си свободен в последната нощ на Сократ

24.09.2026 13:39 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 седмица | 293

• Актьорите Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас гостуват на Есенния театрален салон в Сливен на 25 септември, с философската драма на Стефан Цанев

Този спектакъл като че ли е нарочно изтъкан от звездни имена – като започнем от автора на пиесата Стефан Цанев, следван от блестящите актьорски изпълнения на професорите Атанас Атанасов, Ивайло Христов и не по-малко забележителната им партньорка Ирини Жамбонас и стигнем до режисьора Съни Сънински. „Последната нощ на Сократ“ – постановка на „Театър 199“ гостува на сцената на Есенния театрален салон в Сливен на 25 септември от 19 часа в Големия салон на Драматичния театър „Стефан Киров“!

Каквото и да кажем за това представление, ще бъде малко. То донесе награда „Аскеер“ 2026 за водеща мъжка роля на актьорите Ивайло Христов и Атанас Атанасов, за блестящите им превъплъщения като Сократ и Палача. Третото звездно име в афиша на хитовия спектакъл – Ирини Жамбонас, печели „Икар“ за поддържаща женска роля. Постановката на режисьора Съни Сънински е отличена и с номинация „Аскеер“ 2026 за най-добро представление. Театралните знаменитости Атанас Атанасов и Ивайло Христов са оставили ярка следа на сцената на Сливенския драматичен театър, където започва театралната им кариера и блясва таланта им.

Световната премиера на пиесата е преди 40 години в Театър 199. Първата премиера на творбата е през 1986 г., с бележитите български актьори Васил Михайлов, Наум Шопов и Доротея Тончева. Днешният й вариант е преработен старателно от автора, в тон с философията на днешното време. Сега Стефан Цанев ни говори за последната нощ на Сократ пред чашата с отрова 2424 години по-късно. С езоповски език, той разказва не просто за живота и моралните му характеристики в древна Гърция, но и за днешна България, и за съвременния свят.

„Последната нощ на Сократ“ е знакова философска драма от Стефан Цанев, която разглежда темите за свободата, властта и личния избор през последната нощ на философа в атинския затвор. Тя е завладяващ театрален диспут за същността на демокрацията и тиранията, за капаните на властта и избора да си свободен…