Историческият музей в Сливен - със златен приз в сферата на туризма

26.09.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 седмица | 287

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен бе отличен със Златен приз за „Принос в утвърждаването на община Сливен като туристическа дестинация“ за 2026 г. Отличието бе връчено на официална церемония на медийна компания „К и П Адвъртайзинг“, издател на списание „Дестинация България“.

Призът за Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ е признание за усилията на целия екип, който през последната година наложи нов подход в представянето на Сливен, неговото културно наследство и неговите истории. Зад наградата стоят месеци работа, стотици срещи, десетки реализирани идеи и ясно поставена цел – Сливен да бъде заявен като целогодишна, атрактивна и задължителна за посещение туристическа дестинация. Сред важните събития през годината бе преминаването на Късноантична и средновековна крепост „Туида“ към обектите, управлявани от музея. Така Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ разшири своето присъствие в туристическото предлагане на града и допълни възможностите за представяне на културно-историческото наследство на Сливен.

С подкрепата на Програмата за развитие на туризма на Община Сливен, музейната институция засили участието си в туристически изложения в страната и чужбина. Всяко представяне се превърна във възможност Сливен да бъде показан като място, което предлага история, култура, преживявания и разнообразни възможности за посещение през цялата година. През периода екипът разработи нови образователни програми, туристически услуги и събития. Разширен бе културният календар, а музейните пространства се утвърдиха като места за срещи, участие и преживяване. Чрез своите шест обекта Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ посрещна през 2026 г. хиляди посетители – семейства, деца, ученици, млади хора, български и чуждестранни туристи, както и гости, които се завръщат отново в Сливен. Особено внимание бе насочено към младата аудитория. Екипът потърси нови форми на комуникация и участие, които превръщат посетителите в активни участници в настоящето с историята. В основата на тази работа стои разбирането, че съвременният музей създава лична връзка между човека и културното наследство. Наред с туристическата дейност, музеят продължи своята научна работа. Специалистите от институцията участваха в конференции, научни форуми и професионални инициативи, чрез които културното наследство на Сливен намира място както в туристическата среда, така и в академичната общност. Важна част от постигнатите резултати е активното участие на музея в изпълнението на ежегодния план за развитие на туризма на Община Сливен. Екипът се включи не само в реализацията на инициативите, а и в тяхното планиране, администриране и последваща оценка. Днес златният приз е признание за работата на хората, които стоят зад всяка образователна програма, всяко събитие, всяко участие на туристическо изложение и всеки посрещнат посетител. Той е оценка за усилията историята да бъде превърната в преживяване и културното наследство да бъде представено като жива част от настоящето и бъдещето на Сливен. Най-ценният резултат остават посетителите, които си тръгват от града с желание да разкажат за него и да се върнат отново. Именно в това се съдържа смисълът на отличието – признание за една година последователна работа, благодарение на която Сливен бе видян, преживян и запомнен от все повече хора.

В рамките на събитието признание получиха Министерството на туризма, Фрапорт България, концесионер на летищата във Варна и Бургас, България Еър, БДЖ, общини, кметове на райони и национални медии с принос за развитието на туризма в България.