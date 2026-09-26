Сливен, кратки вечерни новини, 26.09.2026 г., събота

26.09.2026 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 седмица | 517

На 29 септември от 19:00 ч. в Зала „Сливен“ ще бъде представена постановката „Петата стъпка“ на Дейвид Айрланд.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен беше удостоен със Златен приз за „Принос в утвърждаването на община Сливен като туристическа дестинация“ за 2026 г.

На 24 септември областният управител на Сливен Михаил Кашеров проведе работна среща с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

На 24 и 25 септември 2026 г. Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен отбеляза Европейския ден на езиците с разнообразни образователни и литературни инициативи.

На 5 и 6 октомври 2026 г. военнослужещи от Българската армия ще проведат занятия по оцеляване в района на Еньова булка, езерото Карандила и местността „Меча поляна“ в Природен парк „Сините камъни“.

Сливен се включи в националната кампания за превенция на трафика на хора под мотото „Не всяко преживяване избираш сам“.

Състезания с коне ще предложи изложението на елитни животни при разклона за сливенскоти село Мечкарево на 2 и 3 октомври.