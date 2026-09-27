Сливен, кратки вечерни новини, 27.09.2026 г., неделя

27.09.2026 15:56 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 дни | 412

Гергана Стоянова посети две училища в Сливен в рамките на семинарите си през изминалата седмица - едното е НУ "Васил Левски" и ОУ „Юрий Гагарин“.

Товарен камион се обърна в балкана над Сливен, инцидентът е станал в ранния следобед в събота, малко преди разклона за Карандила.

Интерактивната „Ескейп стая на колела България 2026“ разказа в Сливен по въздействащ начин реална история на човек, попаднал в ситуация на експлоатация в рамките на Националната кампания срещу трафика на хора.

Група младежи си устроиха надпревара с тротинетки на ларгото в Сливен, малко преди 11:00 часа в петък младежи на няколко пъти минаха с бясна скорост по протежение на пешеходната зона в центъра на града.

Занятия по оцеляване на военнослужещи ще се проведе в района на Еньова булка, езеро Карандила и местност „Меча поляна“, на територията на Природен парк „Сините камъни“ на 5 и 6 октомври.

Ученици от област Сливен ще изкачат Хамам баир в състезанието „Напред и нагоре“ на 3 октомври.

С хепънинг на открито в парка около Народно читалище „Христо Смирненски 1944“ в сливенския квартал „Република“ приключи проектът „Код шевица“ в Сливен.