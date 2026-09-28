СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 28.09.2026 г.

532 1.7.2026 30.9.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
533 1.7.2026 30.9.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
543 2.7.2026 30.9.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЧИСТЕНE НА ЗЪРНО СЛИВЕН средно
548 6.7.2026 30.9.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
549 6.7.2026 30.9.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
556 7.7.2026 5.10.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР,ММ СЛИВЕН средно
558 7.7.2026 5.10.2026 1 БОЯДЖИЯ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно
566 13.7.2026 8.10.2026 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
567 13.7.2026 8.10.2026 1 МАШИНИСТ, МНОГОКОФОВ БАГЕР СЛИВЕН средно
568 13.7.2026 8.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
569 13.7.2026 8.10.2026 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно
605 24.7.2026 23.10.2026 1 ТЕХНИК, СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН висше/средно
606 27.7.2026 27.10.2026 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно
608 29.7.2026 29.10.2026 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно/основно
609 29.7.2026 29.10.2026 5 МОНТАЖНИК, КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
610 29.7.2026 29.10.2026 15 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЕЛЕНЧУЦИ СЛИВЕН средно/основно
611 3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно
612 1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше
617 5.8.2026 30.9.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно
620 6.8.2026 30.9.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно
621 6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше
624 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно
625 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
633 11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
635 12.8.2026 12.10.2026 2 КАСИЕР ГЕРГЕВЕЦ средно/основно
640 17.8.2026 30.9.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
641 17.8.2026 30.9.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно
642 17.8.2026 30.9.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно
649 1.10.2026 1.10.2026 1 ЗАС САМУИЛОВО висше/средно
656 1.9.2026 30.9.2026 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно/основно
665 24.8.2026 24.10.2026 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
717 01.09.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
741 3.9.2026 30.9.2026 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно
747 8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
749 9.9.2026 9.10.2026 2 КАСИЕР СЛИВЕН средно
780 16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН Основно/Начално
781 16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН Основно/Начално
782 16.9.2026 30.10.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН Основно/Начално
786 18.9.2026 20.10.2026 1 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
789 12.10.2026 6.10.2026 7 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
791 21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно
792 21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК средно /висше
794 21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
800 12.10.2026 12.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше
802 30.9.2026 29.9.2026 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ КАМЕН висше
805 12.10.2026 9.10.2026 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛНА УСЛУГА СЛИВЕН висше
806 1.10.2026 29.9.2026 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
808 5.10.2026 30.9.2026 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН ОСНОВНО
809 1.10.2026 29.9.2026 1 УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ СЛИВЕН висше
810 1.10.2026 30.9.2026 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно
811 1.10.2026 29.9.2026 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ РУСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СЛИВЕН висше
812 1.10.2026 29.9.2026 1 Логопед СЛИВЕН висше
813 1.10.2026 29.9.2026 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
814 1.10.2026 30.9.2026 1 УЧИТЕЛ БЕЛ САМУИЛОВО висше