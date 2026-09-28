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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 28.09.2026 г.

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 4 дни | 431

532 1.7.2026 30.9.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

533 1.7.2026 30.9.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

543 2.7.2026 30.9.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЧИСТЕНE НА ЗЪРНО СЛИВЕН средно

548 6.7.2026 30.9.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

549 6.7.2026 30.9.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

556 7.7.2026 5.10.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР,ММ СЛИВЕН средно

558 7.7.2026 5.10.2026 1 БОЯДЖИЯ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

566 13.7.2026 8.10.2026 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

567 13.7.2026 8.10.2026 1 МАШИНИСТ, МНОГОКОФОВ БАГЕР СЛИВЕН средно

568 13.7.2026 8.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

569 13.7.2026 8.10.2026 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно

605 24.7.2026 23.10.2026 1 ТЕХНИК, СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН висше/средно

606 27.7.2026 27.10.2026 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно

608 29.7.2026 29.10.2026 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно/основно

609 29.7.2026 29.10.2026 5 МОНТАЖНИК, КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно

610 29.7.2026 29.10.2026 15 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЕЛЕНЧУЦИ СЛИВЕН средно/основно

611 3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно

612 1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше

617 5.8.2026 30.9.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно

620 6.8.2026 30.9.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно

621 6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше

624 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно

625 7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

633 11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

635 12.8.2026 12.10.2026 2 КАСИЕР ГЕРГЕВЕЦ средно/основно

640 17.8.2026 30.9.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

641 17.8.2026 30.9.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно

642 17.8.2026 30.9.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно

649 1.10.2026 1.10.2026 1 ЗАС САМУИЛОВО висше/средно

656 1.9.2026 30.9.2026 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно/основно

665 24.8.2026 24.10.2026 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

717 01.09.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

741 3.9.2026 30.9.2026 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно

747 8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

749 9.9.2026 9.10.2026 2 КАСИЕР СЛИВЕН средно

780 16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН Основно/Начално

781 16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН Основно/Начално

782 16.9.2026 30.10.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН Основно/Начално

786 18.9.2026 20.10.2026 1 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

789 12.10.2026 6.10.2026 7 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

791 21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно

792 21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК средно /висше

794 21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

800 12.10.2026 12.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше

802 30.9.2026 29.9.2026 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ КАМЕН висше

805 12.10.2026 9.10.2026 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛНА УСЛУГА СЛИВЕН висше

806 1.10.2026 29.9.2026 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

808 5.10.2026 30.9.2026 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН ОСНОВНО

809 1.10.2026 29.9.2026 1 УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ СЛИВЕН висше

810 1.10.2026 30.9.2026 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно

811 1.10.2026 29.9.2026 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ РУСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СЛИВЕН висше

812 1.10.2026 29.9.2026 1 Логопед СЛИВЕН висше

813 1.10.2026 29.9.2026 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

814 1.10.2026 30.9.2026 1 УЧИТЕЛ БЕЛ САМУИЛОВО висше

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