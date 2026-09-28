Фолклор и традиционни ястия събраха жители и гости на празник в Нейково

28.09.2026 10:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 4 дни | 220

Село Нейково отново се превърна в средище на българския фолклор и кулинарните традиции с шестото издание на празника „Български фолклор и български традиционни ястия“, организиран в навечерието на Световния ден на туризма.

Събитието започна на площада пред кметството, но заради неблагоприятното време програмата беше преместена във фоайето на сградата. Промяната не попречи на празничното настроение и гостите имаха възможност да се насладят на народни песни, местни обичаи и традиционни рецепти.

В програмата участваха ученици от СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел с ръководител Красимира Иванова, както и самодейци от читалищата в Нейково, Жеравна, Медвен и Раково.

Всяко от населените места представи характерни ястия. Домакините от Нейково предложиха питка, рачел и бухти, приготвени на място. Медвен се включи с къдряви тиганици, петмез, телешки гювеч, гръмната чорба, местна ракия и мъфени. От Раково представиха гащат боб и зелник, а Жеравна – бабена орехова торта, грис халва, баница с лапад и домашен кекс.

Котел се включи с вита баница, тутманик, щрудел, зелник с дърпани кори, тиганици и погача. Ученици от 8., 10. и 12. клас на СУ „Георги Ст. Раковски“ демонстрираха и майсторството при приготвянето на точени и дърпани кори.

Музикалната част на празника беше допълнена от „Нейковските баби“ към НЧ „Изгрев – 1928“ и певческа група „Иван Кремов“ към НЧ „Единство“ – Жеравна.

Шестото издание на празника отново събра на едно място кулинарното наследство и фолклора на Котленския край, като показа как местните рецепти, песни и обичаи продължават да се съхраняват и предават между поколенията.

Организатори са Община Котел, Кметство Нейково и НЧ „Изгрев – 1928“.