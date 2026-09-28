28.09.2026 10:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 4 дни | 205

26 септември 2026 г. се превърна в специален ден за жителите на село Пет могили, които отбелязаха две значими събития – откриването на военен паметник в чест на загиналите във войните жители на селото и 100-годишния юбилей на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1926“.

Празничният ден започна с церемония по откриването на паметника под мотото „Паметта не умира, когато я предаваме от поколение на поколение“.

Сред присъстващите бяха кметът на община Нова Загора Галя Захариева, кметът на село Пет могили Гергана Георгиева, заместник областният управител на област Сливен Димитър Величков, секретарят на Областната комисия за военни паметници Валентин Мишев, наследници на загиналите, дарители, жители и гости.

Свещеник Стефан Стефанов отслужи трисагий в памет на загиналите, след което паметникът беше осветен. Инициативата за неговото изграждане е на жители на Пет могили и е подкрепена от Община Нова Загора и множество дарители.

За реализирането на идеята разказа Иван Кънев, представител на инициаторите. За своя принос към съхраняването на паметта за загиналите той беше удостоен с почетен плакет от кмета Галя Захариева.

В края на церемонията пред новооткрития паметник бяха поднесени венци и цветя.

Празничната програма продължи вечерта с честването на 100-годишния юбилей на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1926“ под мотото „100 години дух, памет и бъдеще“.

На сцената се представиха деца от читалището, Танцова школа „All Steps“, изпълнители от клас „Народно пеене“ при ОШИ „Илия Аврамов“ с ръководител Пламена Господинова, Фолклорна група „Детелини“ от село Мечкарево и Формация „Тракийски приятели“.

Вековният юбилей се превърна в повод за равносметка за ролята на читалището като духовно средище на селото и като място, което съхранява културните традиции и ги предава на следващите поколения.

С двата значими повода Пет могили събра в един ден почитта към миналото и погледа към бъдещето, като постави във фокуса паметта, традициите и приемствеността между поколенията.