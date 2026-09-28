28.09.2026 10:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 дни | 383

Сливен отново ще бъде домакин на „Ден на Българския производител“, който ще се проведе на 2 и 3 октомври 2026 г. в Изложбения център на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, при разклона за село Мечкарево.

Събитието се организира от ИАСРЖ със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. На 2 октомври ще бъдат настанени животните и изложителите, а основната програма за посетители е предвидена за 3 октомври.

Изложението ще представи елитни животни и постиженията на българската селекция и развъдна дейност. През целия ден ще работи фермерски и занаятчийски пазар с български продукти и традиционни занаяти. Ще бъде показана и изнесена експозиция на музея на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България.

Специален акцент тази година ще бъде поставен върху коневъдството. Посетителите ще могат да видят различни породи и демонстрации по прескачане на препятствия, обездка и издръжливост. Предвидени са още запреждане и двуколка с рисист кон, представяне на надбягвания с чистокръвни коне, коне за туризъм и тежковозни породи.

Сред представените породи ще бъдат Източнобългарски, Плевенски и Дунавски кон, Рисиста порода, Фламандски тежковоз, Чистокръвна английска и Чистокръвна арабска порода, Арабска шагия и Пони.

Програмата на 3 октомври ще започне в 10:30 часа с фолклорни изпълнения, а официалното откриване е насрочено за 11:00 часа. В рамките на деня ще се проведат специализирана клубна изложба на Българско овчарско куче и аукцион за мъжки телета от породата Българско кафяво говедо.

От 15:00 часа ще започне „Парадът на малките любимци“, в който ще бъдат представени декоративни породи животни от ферма „Парадайз“, включително миниатюрни кончета и магаренца.

Изложението ще даде възможност и за професионални срещи между фермери и компании от аграрния сектор. Ще бъдат представени продукти и услуги, свързани с фуражи, хранене на животните, машини, оборудване, работно и защитно облекло.

„Ден на Българския производител – Сливен 2026“ ще съчетае професионално изложение с демонстрации, български продукти, занаяти и атракции за посетителите. Входът е свободен.