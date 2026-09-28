Седмицата в ЕП: 28 септември – 4 октомври 2026 г.

28.09.2026 13:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 4 дни | 251

Заседания на парламентарни комисии, политически групи, Брюксел

Диалог по въпросите на паричната политика с председателя на ЕЦБ Кристин Лагард. Евродепутатите от комисията по икономически и парични въпроси (ECON) ще проведат редовния си дебат с председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Те ще направят преглед на действията на ЕЦБ през последните три месеца, като ще се съсредоточат върху влиянието на изкуствения интелект и динамиката на инфлацията за паричната политика на ЕЦБ (понеделник).

На живо: заседание на ECON, понеделник, 28 септември, 16:30 ч. българско време

Борба с рака. Членовете на ЕП от комисията по обществено здраве (SANT) ще направят оценка на изпълнението на плана на ЕС за борба с рака. По-строгите правила за етикетиране на тютюневите изделия, ограничената онлайн реклама на алкохол и мерките за възпиране на злоупотребата с алкохол са някои от техните предложения за борба с рака (понеделник).

На живо: заседание на SANT, понеделник, 28 септември, 16:00 ч. българско време

„Еразъм+“. Членовете на ЕП от комисията по култура и образование (CULT) ще гласуват законодателството по новата програма „Еразъм+“ за периода 2028 – 2034 г. в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта. Очаква се евродепутатите да предложат разширяване на програмата и увеличаване на финансовия й пакет, така че да обхване и доброволчеството (понеделник).

На живо: заседание на CULT, понеделник, 28 септември, 16:00 ч. българско време

Фондове за гражданска защита. Евродепутатите от комисиите по околна среда (ENVI) и обществено здраве (SANT) ще гласуват нов седемгодишен механизъм за гражданска защита, основната мярка на ЕС за реагиране при извънредни ситуации за страни, засегнати от бедствия като горски пожари, наводнения или земетресения. Очаква се евродепутатите да поискат повече средства и по-широк набор от мерки, включително за мониторинг и предвиждане на кризи (четвъртък).

На живо: заседание на ENVI / SANT, четвъртък, 1 октомври, 10:00 ч. българско време

Kонференция на ООН по изменението на климата COP31. Комисията на ЕП по околна среда (ENVI) ще приеме приоритетите си за предстоящата конференция на ООН по изменението на климата през 2026 г., която ще се проведе в Анталия, Турция, от 9 до 20 ноември. Европа остава най-бързо затоплящият се континент и се очаква членовете на ЕП да подчертаят необходимостта ЕС да продължи да стимулира амбициозни действия в областта на климата, включително постепенно премахване на изкопаемите горива и увеличаване на финансирането на борбата с изменението на климата (четвъртък).

На живо: заседание на ENVI, четвъртък, 1 октомври, 10:15 ч. българско време

Форум за парламентарна демокрация на ЕС. Членове на ЕП, национални парламентаристи, представители на гражданското общество и академичните среди ще се съберат за второто издание на Форума на ЕС за парламентарна демокрация, по време на който ще обсъдят начините за укрепване на демократичната устойчивост и доверието на гражданите в институциите. Председателят на Европейския парламента Роберта Мецола ще направи заключително обръщение (от вторник до сряда).

На живо: график на предаванията на заседанията на Европейския парламент

Подготовка за пленарната сесия на 5–8 октомври. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия на 5-8 октомври, по време на която членовете на ЕП ще очертаят приоритетите си за заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври, ще обсъдят и гласуват новата програма за гъвкави и бързи иновации в областта на отбраната (AGILE) на стойност 115 милиона евро, ще проведат дебати относно политическите отношения между ЕС и Китай, предстоящата стратегия на ЕС за борба с корупцията и необходимостта от противодействие на ислямисткия ентризъм и влиянието на мрежата на Мюсюлманското братство. По време на пленарното заседание ще бъдат гласувани и нови правила за защита на работниците от излагане на опасни вещества и действия за справяне с психосоциалните рискове и стреса, свързани с работата. Предизвикателствата пред Европа и нейното бъдеще ще бъдат обсъдени с португалския министър-председател Луиш Монтенегро като част от поредицата дебати „Това е Европа“.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 2 октомври, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще бъде домакин на министър-председателя на Литва Миндаугас Синкевичус, а по-късно ще открие сградата „Давид Мария Сасоли“ в Брюксел. В сряда тя ще направи обръщение пред Форума на ЕС за парламентарна демокрация и ще председателства заседанието на Председателския съвет на Европейския парламент. В петък председателят на ЕП Р. Мецола ще открие пространството „Europa Experience“ в Хага, след което ще проведе среща с нидерландския министър-председател Роб Йетен.