Сливен, кратки вечерни новини, 28.09.2026 г., понеделник

28.09.2026 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 дни | 420

Днес следобед областният управител на Сливен Михаил Кашеров задейства системата BG Alert заради избухнал пожар в местността "Рамануша" край Сливен.

Пожарът в местността Рамануша край Сливен вече е локализиран и под контрол.

Концерт по повод Деня на възрастните хора ще се състои на 1 октомври от 10:00 часа в зала "Сливен", входът е свободен.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен получи златен приз за приноса си към утвърждаването на община Сливен като туристическа дестинация.

От 28 септември до 28 октомври 2026 г. ученици и студенти от община Сливен могат да кандидатстват за стипендии, отпускани от Общината.

Кметът на Сливен и председател на Управителния съвет на Регионалната асоциация на общините „Тракия“ Стефан Радев ще ръководи българската делегация при посещението ѝ в Турция от днес до 30 септември.

На 29 септември от 19:00 ч. в Зала „Сливен“ ще бъде представена постановката „Петата стъпка“ на Дейвид Айрланд.