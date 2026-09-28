Сливен, кратки вечерни новини, 28.09.2026 г., понеделник

Днес следобед областният управител на Сливен Михаил Кашеров задейства системата BG Alert заради избухнал пожар в местността "Рамануша" край Сливен.
Пожарът в местността Рамануша край Сливен вече е локализиран и под контрол.
Концерт по повод Деня на възрастните хора ще се състои на 1 октомври от 10:00 часа в зала "Сливен", входът е свободен.
Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен получи златен приз за приноса си към утвърждаването на община Сливен като туристическа дестинация.
От 28 септември до 28 октомври 2026 г. ученици и студенти от община Сливен могат да кандидатстват за стипендии, отпускани от Общината.
Кметът на Сливен и председател на Управителния съвет на Регионалната асоциация на общините „Тракия“ Стефан Радев ще ръководи българската делегация при посещението ѝ в Турция от днес до 30 септември.
На 29 септември от 19:00 ч. в Зала „Сливен“ ще бъде представена постановката „Петата стъпка“ на Дейвид Айрланд.