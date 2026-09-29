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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 29.09.2026 г.

29.09.2026 08:52 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 3 дни | 356