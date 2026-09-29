Два шахматни турнира събраха над 130 състезатели в Нова Загора

29.09.2026 10:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 3 дни | 206

Нова Загора беше домакин на два последователни шахматни турнира, които събраха състезатели от България и чужбина в спортна зала „Младост“.

На 26 септември се проведе единадесетото издание на шахматния турнир „Нова Загора“ с участието на 82 шахматисти от България, Сърбия, Турция и Украйна.

Победител в надпреварата стана ГМ Вячеслав Тиличеев. Второто място зае ММ Цветан Стоянов, а трети се класира МС Методи Стойнев. При жените първа стана Стефани Чучукова, а сред ветераните победител беше Румен Костадинов.

Най-добре представилият се местен състезател беше Георги Иванов. В категорията до 2000 рейтинг първото място спечели Мартин Пеев, а до 1800 рейтинг шампион стана Антоан Иванов. Новозагорката Александра Горанова завоюва бронзов медал при момичетата до 12 години.

Наградите на отличените шахматисти бяха връчени от кмета на община Нова Загора Галя Захариева.

Шахматният уикенд продължи на 27 септември с кръг от националната детска верига „Път към успеха“. В турнира участваха 53 деца от България, Турция и Украйна. Официалният старт беше даден от Галя Захариева, която направи първия ход.

При децата до 7 години победители станаха Теодора Русева от Казанлък и Артемий Сабанов от Бургас. В групата до 9 години първи се класираха Христо Найденов от Стара Загора и Магдалена Желева от Казанлък.

При 11-годишните шампиони станаха Владимир Пидакев от Пловдив и Марина Писева. Във възрастовата група до 13 години титлите спечелиха Иван Писев и Василена Очкова от Сливен, а новозагорецът Валентин Ангелов завоюва бронзов медал.

При 15-годишните първите места заеха Даниел Русев от Казанлък и Мария Очкова от Сливен.

Двата турнира събраха общо 135 участници и дадоха възможност на шахматисти от различни възрасти и държави да премерят сили и да обменят опит на черно-белите полета.