Три дни - безброй забавления!

29.09.2026 14:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | Сливен | преди 3 дни | 283

Най-хубавите уроци не се провеждат в класната стая, а чрез връщане в историята, срещи с природата, споделено пътуване и безброй спомени, които остават дълго след завръщането у дома. Нашето пътуване по проект „Образователни маршрути“, проведено в периода 23.09.2026 г. – 25.09.2026 г., подари на нашите дванадесетокласници точно такива три дни – изпълнени с любопитство, настроение, нови знания и много усмивки.

Първата ни спирка беше Пещера, където се потопихме в миналото и разгледахме средновековната крепост „Перистера“ – място, което разказва историята си чрез енергийната сила на своите каменни образувания. След това се отправихме към Историческия музей в Батак, където срещата с историята се превърна в преживяване, което ни напомни колко важно е да познаваме и пазим паметта си.

На втория ден пътят ни отведе до Рупите. Посетихме комплекса „Ванга“, а след това продължихме към живописния Мелник. Там ни очароваха Кордопуловата къща и неповторимите Мелнишки скални пирамиди – природен феномен, който трудно може да бъде описан с думи и още по-трудно да бъде забравен.

Третият ден започна с нова посока – Велинград. Разходката край езерото Клептуза беше чудесен финал на нашето пътуване.

Времето ни за учене беше оползотворено, пътуването ни бе изпълнено със смях, а вечерите в Банско - с танци и забавления. За пореден път се убедихме, че училището не е само място за знания. То е и място за преживявания, приятелства и откриване на света ЗАЕДНО!

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