Сливен, кратки вечерни новини, 29.09.2026 г., вторник

29.09.2026 16:21 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 дни | 435

На 3 октомври 2026 г. Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен организира специална творческа работилница по повод Международния ден на учителя.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

В Сливен започва изграждането на нова светофарна уредба на кръстовището между булевардите „Хаджи Димитър“ и „Христо Ботев“, в близост до ДКЦ-1.

Тридневното посещение на делегация от РАО „Тракия“ в Турция продължава с поредица от работни срещи и разговори за бъдещо регионално сътрудничество.

Областна администрация – Сливен подкрепя провеждането на Международния турнир по баскетбол на колички „InWheel“, който ще се проведе от 2 до 4 октомври в зала "Васил Левски".

Общежитието в 10 блок в кв. „Младост“ отдава стаи под наем след решение на ръководството на „Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Сливен.