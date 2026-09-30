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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 30.09.2026 г.

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 2 дни | 323

1.7.2026 30.9.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1.7.2026 30.9.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

2.7.2026 30.9.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЧИСТЕНE НА ЗЪРНО СЛИВЕН средно

6.7.2026 30.9.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

6.7.2026 30.9.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

7.7.2026 5.10.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР,ММ СЛИВЕН средно

7.7.2026 5.10.2026 1 БОЯДЖИЯ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

13.7.2026 8.10.2026 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

13.7.2026 8.10.2026 1 МАШИНИСТ, МНОГОКОФОВ БАГЕР СЛИВЕН средно

13.7.2026 8.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

13.7.2026 8.10.2026 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно

24.7.2026 23.10.2026 1 ТЕХНИК, СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН висше/средно

27.7.2026 27.10.2026 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно

29.7.2026 29.10.2026 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно/основно

29.7.2026 29.10.2026 5 МОНТАЖНИК, КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно

29.7.2026 29.10.2026 15 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЕЛЕНЧУЦИ СЛИВЕН средно/основно

3.8.2026 30.10.2026 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно/основно

1.8.2026 30.10.2026 1 ПРОДАВАЧ, ПОКУПКИ ПО ТЕЛЕФОН СЛИВЕН висше

5.8.2026 30.9.2026 1 ГЛАДАЧ СЛИВЕН средно

6.8.2026 30.9.2026 1 ПИЦАР СЛИВЕН средно

6.8.2026 2.11.2026 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЛИВЕН висше

7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно

7.8.2026 30.10.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

12.8.2026 12.10.2026 2 КАСИЕР ГЕРГЕВЕЦ средно/основно

17.8.2026 30.9.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

17.8.2026 30.9.2026 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно

17.8.2026 30.9.2026 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно/основно

1.10.2026 1.10.2026 1 ЗАС САМУИЛОВО висше/средно

1.9.2026 30.9.2026 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно/основно

24.8.2026 24.10.2026 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

01.09.2026 30.10.2026 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

3.9.2026 30.9.2026 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно

8.9.2026 30.10.2026 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

9.9.2026 9.10.2026 2 КАСИЕР СЛИВЕН средно

16.9.2026 30.10.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН Основно/Начално

16.9.2026 30.10.2026 1 ДАРАКЧИЯ СЛИВЕН Основно/Начално

16.9.2026 30.10.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПАСАЖИСТ СЛИВЕН Основно/Начално

18.9.2026 20.10.2026 1 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

12.10.2026 6.10.2026 7 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

21.9.2026 30.10.2026 1 ХИГИЕНИСТ ГЛУШНИК начално/основно

21.9.2026 30.10.2026 1 ОФИС АСИСТЕНТ ГЛУШНИК средно /висше

21.9.2026 30.10.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

12.10.2026 12.10.2026 1 АРТ-ТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше

12.10.2026 9.10.2026 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛНА УСЛУГА СЛИВЕН висше

5.10.2026 30.9.2026 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН ОСНОВНО

1.10.2026 30.9.2026 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно

1.10.2026 30.9.2026 1 УЧИТЕЛ БЕЛ САМУИЛОВО висше

28.9.2026 16.10.2026 2 Машинен оператор Мечкарево средно

28.9.2029 17.10.2026 1 Работник, ръчно производство на сладкарски изделия СЛИВЕН средно/основно

29.9.2026 30.11.2026 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

21.10.2026 21.10.2026 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно

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