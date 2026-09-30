30.09.2026 10:46 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 2 дни | 187

Държавната субсидия за читалищната дейност в община Сливен за 2026 г. вече е разпределена. Това стана на заседание на комисията, определена за разпределение на средствата, проведено в зала „Май“. В него участваха заместник-кметът Пепа Чиликова, председателят на Постоянната комисия „Образование, наука, култура и вероизповедания“ към Общинския съвет – Сливен Лидия Димитрова, експерти от Общинската администрация и членове на комисията.

Основен акцент в работата на комисията беше определянето на финансовия ресурс за читалищата на територията на общината. Бяха разгледани постъпилите предложения от страна на културните средища и необходимостта от обезпечаване на тяхната дейност.

След конструктивно обсъждане и при пълно единодушие, комисията прие разпределението на държавната субсидия в размер на 1 180 200 евро за 105 субсидирани щатни бройки.

Осигуреното финансиране ще даде възможност на читалищата да продължат да развиват разнообразни културни и образователни инициативи, да подкрепят творческата активност на местните общности и да съхраняват и популяризират българските традиции, обичаи и културно наследство.

Предстои да бъде определена и допълващата общинска субсидия, чрез която Община Сливен традиционно подпомага дейността и инициативите на местните читалища.

Общинската подкрепа за читалищната дейност е част от визията на кмета Стефан Радев и неговия екип за последователно насърчаване на творческите идеи и инициативи на читалищата. Още през 2019 г. беше поставено началото на допълнителното общинско финансиране, насочено към укрепване ролята на читалищата като важни средища на обществения и културния живот.

Чрез своята дейност читалищата в Сливен и населените места в общината продължават да бъдат пазители на българските корени, местните традиции и народния дух, създавайки възможности за активното участие на различни поколения в културния живот.