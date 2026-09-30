30.09.2026 11:28 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 2 дни | 105

Община Сливен започва благоустрояване на две междублокови пространства в централната градска част, като проектите предвиждат изграждане на нови паркоместа, алеи и вътрешноквартални улици, обновяване на инфраструктурата, повече зелени площи и подобряване на достъпността и безопасността.

Едната зона се намира зад бившия спортен магазин, в пространството между улиците „Братя Миладинови“, „Ниш“ и „Криволак“. Основната цел е да бъде създадена функционална, устойчива и комфортна среда за живущите, като едновременно с това се запази максимално зеленото пространство.

Проектът предвижда изграждане на асфалтирана вътрешноблокова улична мрежа с двупосочно движение и ширина на пътното платно 6 метра. Скоростта в зоната ще бъде ограничена до 20 км/ч. Ще бъде въведена необходимата организация на движението, която да гарантира безопасен достъп до паркоместата, безпрепятствено преминаване на аварийни и обслужващи автомобили и минимизиране на конфликтите между пешеходци и моторни превозни средства.

В рамките на проекта ще бъдат обособени 70 паркоместа. От тях 54 ще бъдат с комбинирана настилка, включително тревни фуги, които ще подпомагат отводняването и ще допринасят за по-екологична среда. Още 16 места ще бъдат изпълнени с нова асфалтобетонова настилка.

Предвидени са и две паркоместа за хора с увреждания, както и понижени бордюри, нормативни наклони и нехлъзгащи се настилки. Целта е да бъде осигурена достъпна среда за всички групи потребители, включително за хора с намалена подвижност.

За по-голяма безопасност и комфорт ще бъде изградена нова осветителна система с енергийно ефективни LED осветителни тела. Те ще бъдат разположени по вътрешната улична мрежа и в зоните за паркиране, така че да се осигури равномерна осветеност и да се ограничат тъмните участъци. При възможност се предвижда и система за видеонаблюдение с цел повишаване на сигурността и превенция на вандалски прояви.

Проектът включва и обновяване на елементи от ВиК инфраструктурата. Ще бъдат изградени нови участъци от дъждовната канализация, ще бъдат рехабилитирани съществуващи ревизионни шахти, а капаците им ще бъдат приведени към новото проектно ниво. Предвидени са необходимите наклони за правилното отвеждане на повърхностните води. В зоната ще бъде изградена и нова питейна чешма.

Втората зона, която предстои да бъде благоустроена, се намира зад магазин „Дика“, в близост до кръстовището на булевардите „Братя Миладинови“ и „Хаджи Димитър“, в пространството между улиците „Охрид“, „Тодор Икономов“ и бул. „Хаджи Димитър“. Там ще бъде изградена асфалтирана междублокова улична мрежа с еднопосочно движение и ширина на платното 4–4,5 метра. И в тази зона скоростта ще бъде ограничена до 20 км/ч или по-ниска.

С проекта се подобрява организацията на движението, като освен съществуващите два входа и изхода се създава нова възможност за излизане на север към ул. „Тодор Икономов“. Предвижда се и рампа с наклон 9%, която ще осигури непрекъснатост на движението в зоната при търсене на свободно паркомясто. Вътрешно в пространството ще бъдат обособени 57 паркоместа. Допълнително по ул. „Охрид“, която предстои да бъде преасфалтирана, ще бъдат изградени 13 паркоместа с тревна фуга, а още 11 ще бъдат обозначени за успоредно паркиране.

При всеки от входовете ще има по едно обозначено паркомясто за хора с увреждания, разположено в близост до свободна зона за преминаване.

Важна част от проекта е свързана с озеленяването и създаването на по-комфортна среда за жителите. Всички съществуващи дървета в зоната ще бъдат запазени. Новото планиране е съобразено с тяхната коренова система и естествената сянка, която осигуряват. Предвижда се основно затревяване, засаждане на широколистни фиданки и декоративни растителни видове, както и изграждане на поливна система. Ще бъде осигурена възможност за засаждане на 15 нови фиданки. В пространството ще бъдат монтирани пейки и градинска чешма, а парковото осветление ще осигурява необходимия комфорт и сигурност във вътрешнокварталната зона. Пейки са предвидени и около два от останалите входове. Предвижда се изграждане на зелени площи, обособени с бордюри, както и обновяване на тротоарите по улиците „Охрид“, „Тодор Икономов“ и бул. „Братя Миладинови“. Те ще бъдат изпълнени с бетонови павета тип „бехатон“, в съответствие с цялостната концепция за нов тип настилки в Сливен. При два от входовете ще бъдат поставени и метални рампи за достъп на хора в неравностойно положение.

С реализацията на двата проекта Община Сливен цели да превърне недостатъчно използваните междублокови пространства в подредени, зелени и функционални градски зони, които съчетават необходимите места за паркиране с безопасно движение, достъпна среда и пространства за отдих.

Проектите можете да видите в прикачените файлове.

За единия обект са от 1 до 4 са за единия обект, а от 5 до 9 - за другия