18.04.2025 08:05 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 22 минути | 26

Жители и гости на Сливен ще имат възможност на връх Великден да споделят приятните емоции от един от най-светлите християнски празници. В Деня на Възкресение Христово - 20 април, Община Сливен организира великденско веселие. В него ще участва сливенският Ансамбъл за народни песни и танци. Началото е от 12.30 ч. на пл. „Цар Освободител” - пред сградата на Община Сливен.