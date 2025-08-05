Архиерейска вечерня с петохлебие в гр. Поморие

05.08.2025 21:43 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 3 часа | 55

На 5 август, в навечерието на великия Господски празник Преображение Господне, в едноименния храм „Преображение Господне“ в гр. Поморие бе тържествено отслужена Архиерейска вечерня с петохлебие.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с иконом Атанас Чулаков, протойерей Яни Янев, иконом Борис Георгиев, протойерей Игнатий Ойков, йеромонах Паладий, свещеник Валентин Георгиев, йеродякон Вартоломей, йеродякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Множеството вярващи, събрали се за празничното богослужение, с молитвено настроение отбелязаха и 260-годишнината от построяването и освещаването на храма – духовен и исторически център на Поморие.

Сред присъстващите бе и кметът на Община Поморие г-н Иван Алексиев, който в знак на уважение се включи в тържествата.

В обръщението си към присъстващите митрополит Арсений поздрави всички с празника и годишнината, изразявайки благопожелание Господ да дарува сили и дълголетие, за да се събираме винаги в любов, мир и единомислие в храма.

След края на вечернята архипастирят, придружен от духовенството и кмета, посети Народно читалище „Просвета 1888“, където се състоя празничен концерт по повод паметната годишнина.

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