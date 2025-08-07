Сливен, кратки вечерни новини, 07.08.2025 г., четвъртък

07.08.2025 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен организира безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис в рамките на четвъртия етап от Националната АНТИСПИН кампания под мотото „Предай нататък: лято без риск“.

На 12 август 2025 г. (вторник) от 18:00 ч., Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений ще оглави вечерно богослужение с Молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Св. св. апостоли Петър и Павел“ – гр. Котел.

Деца в Сливен учиха как да предотвратяват горски пожари – акция на Природен парк „Сините камъни“ в рамките на националната кампания на Изпълнителната агенция по горите „Безотговорността е най-опасната искра!“, която се реализира за втора поредна година с цел повишаване на информираността относно опазването на горите от пожари.

Центърът за спешна медицинска помощ – гр. Сливен бе удостоен със „Златен статут“ от инициативата ANGELS – престижна международна програма, която отличава най-добрите екипи за доболнична помощ при инсулт.

Броят на жилищните сгради в област Сливен е 60 162 към 31 декември 2024 г. или 2,9 на сто от общия жилищен фонд в страната.

Кметът на Сливен Стефан Радев поздрави Донка Матинова от село Младово по повод нейната стогодишнина.

В галерия „Май“ в Сливен се проведе вдъхновяваща среща-разговор със Симеон Димитров – режисьор, поет и драматург.