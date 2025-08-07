Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в гр. Камено

07.08.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 7 август в храм "Св. вмчк Георги Победоносец" в гр. Камено бе отслужена Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица.

Преди началото на богослужението бе посрещнато копие на иконата на Пресвета Богородица "Предвъзвестителка".

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Свеастиан Йорданов, духовен надзорник, свещеник Серафим Димитров председател на храма, иконом Йоан Петров, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, протойерей Ромил Георгиев, свещеник Димитър Петрушев, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Клира бе огласен от иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, дякон Владимир Рогачев, г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков.

В края на вечерното богослужение митрополит Арсений произнесе слово за Божията Майка като застъпница, утешителка и надeжда на вярващите, насърчавайки всички към духовна бодрост и усърдна молитва през Богородичния пост.

По време на службата владиката удостои председателя на храма – свещеник Серафим, с офикията „протойерей“ за ревностното му служение и духовна грижа за повереното му паство.

На присъстващите бе раздадена книжката „Стослов“ – кратък сборник с цитати от Свещеното Писание за духовна подкрепа в забързания и объркан свят на нашето време.

