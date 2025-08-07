Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в гр. Малко Търново

07.08.2025 20:05 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 32

В чест на Пресвета Богородица и в духа на благоговейната подготовка за нейното Успение, на 8 август (петък) от 18:00 ч. в храм „Св. Богородица“ – гр. Малко Търново, ще бъде отслужена Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресветата Дева.

Богослужението ще оглави Сливенският митрополит Арсений в съслужение с духовници от епархията.

Приканват се всички благочестиви християни от града да вземат участие в тази молитвена вечер, за да възнесем заедно прошение към нашата небесна Застъпница – Пречистата Божия Майка – за здраве, мир и духовно укрепление.