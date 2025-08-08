На 12 август Сливен ще отбележи Международния ден на младежта

08.08.2025 10:04 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С разнообразна програма и тази година Сливен ще отбележи Международния ден на младежта. Събитията ще се състоят на 12 и 13 август.

На 12 август от 18.30 часа в Градската градина ще бъдат разположени различни ателиета, ще има демонстрации, работилници и игри с награди.

Програмата включва:

- Български Младежки Червен кръст – игри и демонстрации на „първа помощ“;

- Спортен клуб по ориентиране „Сини камъни“ – състезание по ориентиране за начинаещи и любопитни приключенци;

- Спортен клуб по канадска борба „Стоте войводи“ – ще имате възможност да премерите сили на масата за канадска с приятели, познати и непознати;

- Военно окръжие-Сливен – запознаване с професията;

- Клуб за бъдеще-Сливен – кът за рисуване на тема „Гората е наш дом“;

- Форум-театрална трупа „Свободни електрони“;

- Калистеника – Отбор „Insiderz“ – ще имате възможност да видите изкусните умения на момчетата от отбора и да се пробвате да направите базовите упражнения в калистениката.

- Превантивно-Информационен Център към Общински съвет по наркотични вещества-Сливен – информационен щанд. Ще имате възможност да пробвате симулационните очила (алкохол и наркотици);

- Кариерен център към Център за Подкрепа на Личностното Развитие-Детски комплекс;

- Интеракт клуб-Сливен;

- FTTV Media Group – Младежки подкаст;

- Младежки Общински Съвет – Младежите от МОС са ви приготвили забавни игри, включващи викторина с изобразително изкуство; игра със спортни въпроси и предизвикателства; търсене на съкровища, както и специален пункт за разделно събиране на отпадъци. Донесете разделно събрани смачкани алуминиеви кенчета, пластмасови капачки, смачкани пластмасови бутилки и ще спечелите награда.

От 19.30 часа започва и концертната програма на Плочата в Градската градина. На сцената ще се качат:

Клуб за млади поп изпълнители „Ритъм“, Фолклорен ансамбъл „Българи“, Пламен Огнянов – импровизация с китара, Десислава Тозева, Дария и Павел от вокална школа „Мишо Тодоров“ към читалище „Зора – 1860“, Ангел Кондев - Ачо от група „Монолог“ - соло барабани, спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“ и специалният гост изпълнител – Яна Николова.

На 13 август от 19.01 часа в зала „Сливен“ младежите от театрална трупа „Свободни електрони“ ще представят премиерата на постановката „Любовчията“. Входът е свободен.

Събитията са организирани от Община Сливен, Младежки дом-Сливен и Младежки общински съвет-Сливен.

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август. Той е обявен от Общото събрание на ООН с резолюция от 17 декември 1999 година. Денят има за цел да привлече вниманието към проблемите на младите хора и да подчертае техния потенциал като партньор в обществото.