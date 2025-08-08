На 9 август ще се състои традиционният Ичеренски събор

08.08.2025 15:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен

За 57-и път Ичера ще събере семейства, близки и посетители от цялата страна за традиционния събор, който се провежда всяка година.

Празникът ще започне още тази вечер с камерен концерт от 19 часа в сградата на местното читалище. Той се осъществява по европейския проект „Звук и цвят“.

Официалното откриване на събора ще се състои в събота, 9 август, от 19 часа на площада на селото. Деца и самодейци са подготвили богата празнична програма.

Датата на събора в селото не е точна и всяка година е различна. Обикновено се празнува три дни – петък, събота и неделя. Определят се като втората неделя на август. За събитието обикновено пристигат хора от различни краища на страната, за да се съберат с родовете си и да се видят със своите близки.