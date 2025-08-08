08.08.2025 12:09 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

преди около 1 час | 44

Кметът Стефан Радев се ангажира с детайлни проверки и съдействие при възможност за решаване на сложни казуси, поставени от гражданите.

Ръководството на Общината проведе ежемесечния си приемен ден с жители на Сливен.

Сред изложените въпроси имаше от социалната сфера, благоустройството, ремонти, организация и безопасност на движението и имуществени въпроси. Други бяха относно разногласия и търсене на консенсус между граждани. По някои от случаите кметът посъветва хората да се придържат към законово установените процедури и ред, за да могат те да бъдат разглеждани в цялост и да бъдат предприети мерки.

Пред заместниците на Радев граждани потърсиха съдействие за междусъседски спорове и лични въпроси.

Кметът и неговият екип провеждат ежемесечни приемни с граждани. Те протичат през първия четвъртък на всеки месец през годината. Записването се извършва три дни преди това – в понеделник, от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.