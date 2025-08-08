Сливен, кратки вечерни новини, 08.08.2025 г., петък

08.08.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Дирекция „Бюро по труда“ в Сливен уведомява работодателите от общината, че разполага с финансови средства за насърчителни мерки за заетост.

На 12 и 13 август Сливен ще отбележи Международния ден на младежта с богата и разнообразна програма.

Националният летен скаутски лагер събра над 150 деца и младежи от цялата страна в местността Абланово край Сливен.

Поради започващ основен ремонт на бул. „Цар Симеон“ и затваряне на движението в участъка между бул. „Братя Миладинови“ и бул. „Илинденско въстание“, от 4 август 2025 г. се въвежда промяна в маршрутите на автобусни линии 4А и 110.

Лифтът в Сливен няма да обслужва пътници на 7 и 8 август 2025 г. заради продължаващият монтаж на видеонаблюдение.

206 са свободните места за осмокласници в област Сливен.

Кметът Стефан Радев се ангажира с детайлни проверки и съдействие при възможност за решаване на сложни казуси, поставени от гражданите в приемния му ден.