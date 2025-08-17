Сливен, кратки вечерни новини, 17.08.2025 г., неделя

17.08.2025 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 44 минути | 106

Рано сутринта, в 5:28 ч., Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН регистрира земетресение с магнитуд 3,3 край Кермен, на 9,2 км североизточно от града, на дълбочина 10 км.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен организира последната за лятото „Ваканция в музея“ в началото на септември.

Млад мъж е с тежки травми и се намира в реанимацията на сливенската болница, след като е бил прегазен от своя съсед.

Старшата медицинска сестра на Отделението по ортопедия в МБАЛ „Д-р Иван Селимински -Сливен“ – Боряна Инджова, участва в експедиция до връх Елбрус.

В Етнографски комплекс „Хаджи Данчови къщи“ в Сливен на 18 август ще бъде открит 11-ият пленер на виното.

РУО-Сливен обяви класираните след конкурс директори на десет училища в Сливенска област.

Информационна кампания за въвеждане на еврото започна в областта от ТП на НОИ – Сливен.