Сливен, кратки вечерни новини, 24.08.2025 г., неделя

Екип на пожарната продължава да овлажнява незаконното сметище в сливенския квартал „Комлука“, след като вчера от там тръгна пожар, обхванал 60–80 декара борова гора, сухи треви и храсти.

На Карандила над Сливен се проведе 32-ото издание на Националния събор на каракачаните в България, събирайки родни и чуждестранни танцови състави, включително от Гърция.

Иван Динев – Устата ще представи новото си авторско стендъп комеди шоу “Цапнат в устата” за първи път в Сливен на 18 септември 2025 г. от 19:00 ч. в зала “Сливен”.

Областният управител Чавдар Божурски присъства на откриването на Международния фестивал на народната носия в Жеравна.

Следващата седмица предстоят облитания на медицинския хеликоптер, при които обучаемите ще демонстрират уменията си пред изпитващ експерт.

Кетъринг фирмата отрече вина за натровените гости на сватба в Сливенско.

Изложба-живопис на Богдан Дюлгеров ще бъде открита в галерия “Май” на 29 август.