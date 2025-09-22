Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,
Честит празник!
Днес българският народ у нас и по света ликува собствените си национална идентичност и суверенитет. България е свободна, обединена и независима!
На тази дата, преди повече от век, нашата страна предприема решителна крачка в утвърждаването на позициите си на международната карта. Този ден е символ на гордост и единство за нашия народ. Той е кулминация на дългогодишни усилия и жертви за освобождение и утвърждаване на българската държавност, на единството и борбеността на цял един народ.
Нека днес, освен гордост и вдъхновение от постигнатото от предците ни, бъдем отговорни, решителни и устремени да пазим и развиваме завещаното от тях! Нека не забравяме колко безценни днес са единството и независимостта ни! Нека помним и почитаме делото на всички онези, които са допринесли за тази велика кауза и да продължим това свято дело!
Манифестът на княз Фердинанд, с който е обявена Независимостта на България, завършва със следните слова: „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският Народ!”.
Да работим заедно и занапред!
Честит празник!
Димитър Митев
Председател на Общински съвет - Сливен
Снимка: Internet