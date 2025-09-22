22.09.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Уважаеми съграждани,

Скъпи приятели,

Честит празник!

Днес българският народ у нас и по света ликува собствените си национална идентичност и суверенитет. България е свободна, обединена и независима!

На тази дата, преди повече от век, нашата страна предприема решителна крачка в утвърждаването на позициите си на международната карта. Този ден е символ на гордост и единство за нашия народ. Той е кулминация на дългогодишни усилия и жертви за освобождение и утвърждаване на българската държавност, на единството и борбеността на цял един народ.

Нека днес, освен гордост и вдъхновение от постигнатото от предците ни, бъдем отговорни, решителни и устремени да пазим и развиваме завещаното от тях! Нека не забравяме колко безценни днес са единството и независимостта ни! Нека помним и почитаме делото на всички онези, които са допринесли за тази велика кауза и да продължим това свято дело!

Манифестът на княз Фердинанд, с който е обявена Независимостта на България, завършва със следните слова: „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският Народ!”.

Да работим заедно и занапред!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен

Снимка: Internet