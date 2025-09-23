23.09.2025 10:19 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Излъчване: Топлофикация-Сливен | България | преди 38 минути | 32

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

От 23.09.2025г., „Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД започва сключване на индивидуални промоционални договори за сезон 2025г./2026г.

В зависимост от начина на разпределение на топлинната енергия в сградата, дружеството предлага следните видове договори:

Договор 1.1:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с електронни разпределители, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 3%. Клиенти, които са използвали отопление чрез всички радиатори предвидени по проект – получават ДОПЪЛНИТЕЛНА отстъпка в размер на 5%. Месечният предел по договор 1.1 е формиран от инсталирания пълен обем на имота умножен по 1,60 лева(0,82€) с ДДС. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 20% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Договор 1.2:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с индивидуален топломер, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 3%. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 20% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Нови промоционални договори - 3.1 и 3.2, насочени специално към клиенти, живеещи в сгради с работеща инсталация, които не са ползвали топлинна енергия след 30.04.2024г.

Договор 3.1:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с електронни разпределители, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер 20%, в случай, че през месеца са ползвали отопление чрез всички отоплителни тела предвидени по проект, и 10% отстъпка, ако не са ползвали всички. За тези клиенти ще приложим предел на месечните сметки, формиран от инсталирания пълен обем на имота умножен по 1,60 лева(0,82€) с ДДС. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 20% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Договор 3.2:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с индивидуален топломер, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 10%. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 20% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Пределната стойност за битова гореща вода в размер на 12,70 лв(6,49€)/куб.м. с ДДС., получават всички клиенти, които не са подменили визуалните си водомери с дистанционни.

При монтиран водомер с дистанционно отчитане в зависимост от месечното потребление на клиента се правят следните намаления - до 2 м3 вкл.– цена 12.70 лв(6,49€)/м3; над 2 м3 до 4 м3 вкл.– цена 10.00 лв(5,11€)/м3; над 4 м3 – цена 9.00 лв(4,60€)/м3.

За нови клиенти за БГВ, които имат монтиран/и водомер/и с дистанционно отчитане и същите не са ползвали БГВ след 1.7.2024 г., се прилага максимална месечна сума за плащане 20,00лв(10,23€) с ДДС независимо от месечното потребление за периода до 31.12.2025г.

Тези отстъпки са валидни за всички наши клиенти, които заплащат редовно месечните си сметки за потребена топлинна енергия в 30 дневен срок.

Вашият договор можете да сключите в Информационния център – бул.”Хаджи Димитър” №39 (срещу ДКЦ1) и чрез интернет.

Предложените договори можете да намерите на следния електронен адрес: https://toplo.sliven.net/tyrgovska-politika

След попълване и сканиране изпратете подписаните декларация-съгласие за обработване на лични данни и договор на електронен адрес: tecsliven_site@abv.bg.

Информация за сключения договор ще получите на Вашия електронен адрес.