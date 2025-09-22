22.09.2025 09:20 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Негативите от забавянето на плащания по ключови за български общини проекти от Инвестиционната програма. Този въпрос бе сред акцентите на разширеното заседание и работна среща на кметовете от Регионалната асоциация на общините /РАО/ „Тракия“, която се проведе в Раднево. На срещата присъства и кметът на община Сливен Стефан Радев, който през 2023 г. бе преизбран за председател на Управителния съвет на асоциацията.

Представителите на местните власти изразиха сродни опасения от неблагоприятните последици от забавяне на финансирането на вече одобрени проекти. Това от една страна поражда невъзможност за завършване на вече стартирали обекти. От друга - създава риск от фалити на фирми-изпълнители, които отказват да работят с общините занапред поради липса на предвидимост. Тези фактори, според участниците, рефлектират върху имиджа и доверието към местните власти.

Участниците в дискусията се обединиха около позиция, в която изразяват притесненията си. В нея те призовават за регулярност при извършване на разплащанията и еднакъв подход спрямо всички общини.

В рамките на заседанието бяха обсъдени и промените в Закона за местните данъци и такси, които трябва да се приложат от началото на 2026 г. Те касаят новия начин на изчисляване на такса битови отпадъци на база количество генериран отпадък. Общините отново ще настояват пред ресорните институции да се даде възможност да се прилагат както новите основи за определяне на таксата, така и данъчната оценка. По този начин, при преценка на общини, че имат готовност да приложат новите основи, биха могли да го направят. Така опитът им би могъл да послужи за усъвършенстване на законодателството и въвеждането на добри практики в повече общини в страната.

В дневния ред на срещата бяха повдигнати и други актуални за местните власти въпроси.

Това бе първото посещение на делегатите в Раднево след като Общината възстанови членството си в сдружението.

Регионална асоциация на общините /РАО/ „Тракия“ е независимо доброволно сдружение. То е създадено през 1997 г. Основните му цели са насочени към обмен на опит и добри практики между отделните общини за оптимизация на дейността им в полза на гражданите. Община Сливен е член на асоциацията над 21 години.

Снимки: РАО „Тракия“