Сливен, кратки вечерни новини, 21.09.2025 г., неделя

21.09.2025 15:52

Сливен

Учениците от 3.а и 3.б клас от СУ "Йордан Йовков" Сливен отбелязаха Международния ден на мира с вдъхновяващо събитие под мотото „Не на войната и насилието! Да на мира и доброто!“.

Фестивалът на 100-те войводи в Сливен приключи с много музика и весело настроение.

42-годишен мъж от Сливен е с тежки изгаряния след пожар в гараж пред бл. №7 на кв. „Сини камъни“, инцидентът станал докато мъжът поправял мотоциклет в гаража.

Импровизирана детска „къща“ предизвиква спорове между съседи в сливенския квартал „Младост“ - в почивните дни около Съединението между дърветата се появила „къща“ от картони, найлон и други подръчни материали, направена от деца и техните родители.

Жители в района на улиците „Антим I“ и „Г. С. Раковски“ направиха предложения по време на представянето на проекта за паркиране по двете улици.

Денят на обявяването на Независимостта на България ще бъде честван в Сливен на 22 септември с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

На днешната дата – 21 септември, през 1958 г. е роден Васил Тинчев, обичан от феновете на ЦСКА, и от тези на Сливен.