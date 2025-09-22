Сливен, кратки вечерни новини, 22.09.2025 г., понеделник

22.09.2025 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

„Клуб за Бъдеще – Сливен“ кани всички жители на града на 18 октомври 2025 г. (събота) от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ за участие в традиционната благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета.

Председателят на общинския съвет Димитър Митев поздрави жителите на община Сливен с Деня на Независимостта на България.

Областният управител Чавдар Божурски поздрави жителите на Сливен и областта по повод 117 години от Независимостта на България.

Кметът на Сливен Стефан Радев участва в работна среща на Регионалната асоциация на общините „Тракия“, проведена в Раднево.

Учениците от 3.а и 3.б клас от СУ "Йордан Йовков" Сливен отбелязаха Международния ден на мира с вдъхновяващо събитие под мотото „Не на войната и насилието! Да на мира и доброто!“.

На 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас в Сливенска област.

Над 100 дрона осветиха небето над Градската градина на финала на фестивала на 100-те войводи.